Na zahradě si postavil obyčejný přístřešek na auto. Pak přišel dopis z úřadu a začaly problémy

Dřevěný přístřešek patří mezi poměrně dostupná řešení, jak ochránit automobil před deštěm, sněhem nebo přímým sluncem. Mnozí majitelé rodinných domů se proto rozhodnou pro jednoduchou konstrukci, kterou zvládnou postavit svépomocí. Jenže právě při takové stavbě mohou přehlédnout pravidla, jejichž porušení se projeví až při následné kontrole. Problém nemusí spočívat v samotné velikosti přístřešku, ale například v jeho umístění příliš blízko sousedního pozemku. Stavební úřad může v takovém případě požadovat vysvětlení, doložení rozměrů nebo prověření, zda konstrukce splňuje zákonné požadavky. Vlastnictví pozemku totiž automaticky neznamená, že na něm lze bez omezení postavit jakoukoli stavbu.
Malý přístřešek nemusí potřebovat povolení
Podle stavebního zákona lze některé přístřešky realizovat bez předchozího povolení stavebního úřadu. U samostatné kategorie drobných přístřešků je stanovena maximální zastavěná plocha 40 metrů čtverečních a výška pěti metrů. Konstrukce musí mít pouze jedno nadzemní podlaží, nesmí být podsklepená a nemůže obsahovat obytné místnosti ani hygienické zařízení. Zároveň musí stát v zastavěném území mimo veřejná prostranství a splňovat další zákonné podmínky. Samotné dodržení uvedených rozměrů tedy ještě nezaručuje, že majitel nebude potřebovat žádné úřední rozhodnutí. Důležitý je také soulad s územním plánem, požadavky na umístění stavby a předpisy požární bezpečnosti.
Dva metry od plotu mohou rozhodnout
Jednou z nejčastějších komplikací bývá vzdálenost konstrukce od hranice sousedního pozemku. Vyhláška o požadavcích na výstavbu stanovuje jako obecné pravidlo minimální odstup dva metry, přičemž připouští konkrétní výjimky. Odstup se například neuplatňuje u staveb do dvou metrů výšky nebo v případech, kdy bližší umístění odpovídá charakteru místní zástavby. Majitelé přístřešků přitom musejí myslet také na to, aby dešťová voda ze střechy nestékala na sousední pozemek a nepadal na něj sníh. Pokud přístřešek nesplňuje požadavky na umístění, může být nutné požádat stavební úřad o povolení příslušné výjimky. Ani souhlas souseda totiž sám o sobě nenahrazuje splnění stavebních předpisů.
Záleží také na tom, jak přístřešek stojí
Podstatnou roli hraje rovněž konstrukční řešení, kterému majitelé často nevěnují dostatečnou pozornost. Samostatně stojící přístřešek s vlastními podpěrami může být z hlediska stavebního práva posuzován jinak než zastřešení pevně připojené k rodinnému domu. Pokud je konstrukce závislá na nosných částech domu, může se jednat o přístavbu, pro kterou platí odlišný postup. Důležité je také správně určit zastavěnou plochu, protože u otevřeného přístřešku může rozhodovat půdorys střechy včetně přesahů, nikoli pouze vzdálenost mezi podpěrnými sloupky. Při plánování proto nestačí přeměřit prostor, do kterého se vejde automobil. Vhodné je předem ověřit také rozměry zastřešení a způsob jeho ukotvení.
Dodatečné povolení může stát 20 tisíc korun
Pokud stavební úřad zjistí, že byla stavba provedena bez potřebného povolení, může zahájit řízení o jejím odstranění. To však automaticky neznamená, že majitel bude muset přístřešek okamžitě zbourat. V zákonem stanovených případech existuje možnost požádat o dodatečné povolení, pokud lze prokázat splnění příslušných požadavků. U jednoduché stavby činí správní poplatek za dodatečné povolení 20 000 korun, což může představovat významný výdaj nad rámec samotné výstavby. Za provedení záměru bez požadovaného povolení zároveň může být uložena pokuta, jejíž zákonná horní hranice v příslušné kategorii přestupku dosahuje dvou milionů korun. Skutečná výše případné sankce ale závisí na konkrétních okolnostech a nelze předpokládat, že by každé nepovolené zastřešení vedlo k takto vysokému postihu.
Nejlevnější řešení je ověřit pravidla před stavbou
Majitelé pozemků se mohou zbytečným nákladům vyhnout ještě před nákupem stavebního materiálu. Pokud si nejsou jistí zařazením plánovaného přístřešku, mohou požádat příslušný stavební úřad o předběžnou informaci. Získají tak podklad pro posouzení, zda jejich záměr vyžaduje povolení a jaké další požadavky bude nutné splnit. Zvláštní pozornost si zaslouží pozemky s omezeným prostorem, domy stojící poblíž sousedních hranic nebo přístřešky připojené k obytné budově. Komplikace mohou nastat také v místech s územními omezeními nebo specifickými požadavky na podobu zástavby. Ověření podmínek před zahájením prací tak může rozhodnout o tom, zda se jednoduché zastřešení automobilu obejde bez dalších výdajů.