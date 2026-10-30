Android Auto přes půl roku tajilo, jak silný máte signál. Google chybu přiznal až v říjnu a oprava nedorazí všem naráz

Potíže začaly v březnu 2026. Uživatelé na Redditu si všímali, že z obrazovky v autě zmizela ikonka signálu, a 31. března jejich zkušenosti jako první větší médium shrnul server Android Authority. Všechno ostatní přitom běželo: hovory se spojovaly, navigace počítala trasy a Spotify hrálo dál. Řidičům chyběl jediný údaj, podle kterého poznají, jestli sekající se hovor nebo zamrzlou mapu má na svědomí mobilní síť, nebo software.
Co Google od dubna do října řidičům odpovídal
V dubnu vznikla na komunitním fóru Google Support dvě oficiální vlákna, první 5. dubna a druhé 27. dubna. Tým Android Auto v nich reagoval obvyklým způsobem: hlášení předává dál a uživatelé ať pošlou další podrobnosti. Google v té době sbíral chybová hlášení a diagnostické záznamy, potvrzení konkrétní chyby z jeho odpovědí ale nevyplynulo.
Uživatelé tak celé měsíce nevěděli, jestli firma bere zmizelou ikonku jako softwarovou chybu, jako záměrnou změnu rozhraní, nebo jako ojedinělou anomálii. Jasno není ani teď, protože technickou příčinu Google veřejně nepopsal. Doložené je jen to, že šlo o zobrazování prvku ve stavovém řádku a že mobilní připojení podle hlášení fungovalo dál. Firma, která o problému věděla od jara, tedy za celou dobu neřekla, co ikonku vyřadilo, a to je na celé věci nejslabší místo.
Potvrzení přišlo v první polovině října 2026. Mishaal Rahman, který pracuje pro Google, napsal v subredditu r/AndroidAuto, že firma o chybě ví a opravu právě rozesílá. Krátce nato začali uživatelé hlásit, že se jim ikonka vrátila, a jeden z nich to shrnul větou „Máme ikonku signálu zpátky.“
Na některých telefonech ikonka mizela jen při určitém připojení
Hlášení z různých telefonů si neodpovídala. Někde ikonka zmizela úplně, jinde se čas od času znovu objevila a další uživatelé ji postrádali jen u určitých typů připojení. Proč oprava trvala tak dlouho, Google nevysvětlil. Takhle nejednotné projevy ovšem mohou hledání příčiny i testování opravy výrazně zkomplikovat.
Roli mohlo hrát i to, že Android Auto jako celek fungovalo. Aplikace se spouštěla, navigace vedla a mobilní data byla k dispozici, takže v interních prioritách vývoje mohla taková chyba stát níž než výpadek, kvůli kterému by se aplikace vůbec nespustila.
Pro řidiče je to horší, než naznačuje označení „chyba zobrazení“. Na dálnici D1, kde se pokrytí mění, se začne trhat hovor, na displeji nejsou žádné proužky a člověk nemá jak poznat, jestli projíždí slabým místem sítě, nebo jestli mu údaj jen přestalo ukazovat rozhraní. Na tuhle nejistotu uživatelé ve vláknech upozorňovali opakovaně.
Počasí po redesignu Coolwalk nemá jisté místo, CarPlay signál ukazuje
Ikonka signálu není první prvek, který z Android Auto zmizel nebo se přesunul. Při zavádění redesignu Coolwalk v letech 2022 a 2023 Google přeskládal rozhraní, hlavní ovládací prvky posunul do spodní lišty a počasí přesunul do dynamické karty. Jestli se zobrazí, záleží na konkrétním rozhraní a displeji auta. Že by se teplota a počasí vrátily jako trvale viditelný údaj do všech verzí rozhraní, Google zatím neslíbil.
Apple ve své dokumentaci k CarPlay počítá se stavovým řádkem, který ukazuje základní systémové informace včetně mobilního signálu. Srovnatelnou vlnu stížností na dlouhodobé zmizení ikonky signálu z CarPlay dostupné zdroje nezaznamenaly.
Kdy se ikonka vrátí i vám a kterou verzi aplikace hledat
Oprava se šíří dvěma cestami současně. První je stabilní verze Android Auto 17.8.663874-release, která se podle hlášení uživatelů a informací o podepsaných instalačních balíčcích začala dostávat do telefonů zhruba 13. října 2026. Druhou je serverový přepínač, kterým Google zapíná funkce a mění chování aplikace na dálku, bez další aktualizace. Dva lidé se stejnou verzí proto mohou vidět každý něco jiného: někomu se ikonka vrátila ještě před instalací nové verze, jiný ji nevidí ani po aktualizaci.
Opravu mohli dříve dostat beta testeři. Google v nápovědě k beta programu sám uvádí, že testovací verze nesou opravy dřív než stabilní vydání, zároveň ale mohou být méně spolehlivé. Kdo ikonku stále postrádá, může nejdřív v Google Play zkontrolovat, jestli nečeká aktualizace Android Auto. Potom stojí za to aktualizovat i Google Play Services, které Google zmiňuje také v pokynech k odesílání chybových hlášení. Pak pomůže restart telefonu a nakonec jeho odpojení od auta a nové připojení.
Když ani potom ikonka nenaskočí, je možné, že se změna na straně serveru k vašemu účtu nebo zařízení ještě nedostala. Návrat poznáte podle proužků signálu ve stavovém řádku na displeji auta, vedle času a stavu baterie, pokud je rozhraní zobrazuje. Nainstalovanou verzi najdete v nastavení Android Auto a uživatelé, kterým se ikonka vrátila, hlásí verzi 17.8.663874-release.