EU je neoblomná: Brusel uzákonil novou povinnost. Kdo ji nesplní, přijde o řidičák

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Sociální sítě i některé weby v posledních týdnech šíří poplach: Brusel prý přikazuje, a kdo neuposlechne, o řidičský průkaz přijde. Zní to dramaticky, jenže žádná plošná čistka mezi řidiči se nekoná. Reforma, která začala platit v listopadu 2025, je především rozsáhlou modernizací pravidel a jejím cílem je bezpečnější provoz i sjednocení základních principů v celé Unii.
Kdy se změny dotknou vás
Pro motoristy je nejdůležitější časová osa. Členské státy musí novou směrnici promítnout do vlastních zákonů nejpozději do 26. listopadu 2028. Většina novinek se tak v praxi projeví až od roku 2029. Řidiči mají dost času se připravit a státy zase prostor vymyslet systém, který nezahltí ani občany, ani ordinace.
Středobodem reformy je myšlenka, že každý, kdo žádá o nový průkaz nebo o jeho výměnu, musí doložit, že je zdravotně způsobilý k řízení. Mnozí z toho vyvozují, že budou před každou obnovou trávit hodiny v čekárně u lékaře. Tak jednoznačné to ale není.
Pro běžná osobní auta a motocykly, tedy kategorie AM, A, A1, A2, B, B1 a BE, nechává unijní předpis vládám volnou ruku. Každý stát si může zvolit, zda zavede povinné lékařské prohlídky pro všechny, nebo sáhne po lehčím a méně administrativně náročném řešení.
Dotazník místo ordinace
Mírnější variantou je zdravotní sebehodnotící formulář nebo jiný vnitrostátní kontrolní mechanismus, který zachytí podstatné změny tělesného či duševního stavu. V praxi jde o dotazník, v němž řidič sám popíše například potíže se zrakem, chronické nemoci nebo jiné překážky bezpečné jízdy.
Lékař přichází na řadu, až když vznikne pochybnost. Pokud sebehodnocení nebo národní systém naznačí zdravotní problém, musí stát zajistit odborné vyšetření ještě před vydáním či prodloužením průkazu. Odpovědnost tak nese především sám řidič. Kdo by se pokusil systém obejít, riskuje sankci, protože směrnice umožňuje trestat vědomě nepravdivé nebo neúplné údaje. A platí jednoduché pravidlo: kdo nesplní podmínky obnovy, nový doklad nedostane.
Právě tady se skrývá jádro mýtu o odebíraných řidičácích. Nejde o automatické odebrání, ale o to, že se bez splnění zdravotních podmínek průkaz nepodaří obnovit.
Co čeká Česko a další novinky
Česko má dnes systém poměrně vstřícný. Dříve museli senioři k lékaři už v 65 letech, nově se první povinná kontrola posouvá až na 70 let a poté následuje každé dva roky. U řidičů středního věku se pravidelné prohlídky zatím nekonají. Bude na tuzemských zákonodárcích, jakou podobu sebehodnocení zvolí. Jednoduchý formulář by přitom ordinace nezahltil, na rozdíl od plošného posílání všech motoristů k lékaři.
Balíček ale není jen o zdraví. Přináší i digitální řidičský průkaz, který bude fungovat v připravované Evropské peněžence digitální identity. Doklad v chytrém telefonu má být uznávaný i v zahraničí. Fyzická plastová karta přitom nezmizí, řidiči budou mít i nadále právo si o ni říct.
Změny čekají také začínající řidiče. Zavádí se zkušební doba nejméně dva roky se zákazem alkoholu za volantem. Cílem je snížit nehodovost mezi mladými a nezkušenými šoféry, kteří na silnicích nejvíce riskují.
Mezi drobnostmi stojí za pozornost i delší základní platnost průkazů pro skupiny A a B, která se má prodloužit z 10 na 15 let, ledaže si stát u dokladů sloužících i jako průkaz totožnosti ponechá kratší lhůtu. Kvůli těžším bateriím elektromobilů se také zvyšuje povolená hmotnost vozidel skupiny B z 3,5 na 4,25 tuny.
Rozhodnou čeští zákonodárci
Výsledná podoba pravidel tedy nevzniká jako unijní diktát bez možnosti výběru. Brusel určil rámec a termíny, ale způsob ověřování zdraví u běžných řidičů si určí každý stát sám. Pokud Česko využije nabízenou pružnost a postaví systém na rozumném sebehodnocení, motoristům žádná zbytečná byrokracie nehrozí. Otázkou zůstává, zda se zákonodárci přikloní k jednoduchosti, nebo k přísnějšímu dohledu.
Zdroje článku: autozive.cz, e15.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná