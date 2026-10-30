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Nick Walker pózuje třikrát denně a míří na Arnold Classic. Spor s Lunsfordem si veze s sebou

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„Myslím, že je to měkkota, a to jsem ještě slušný,“ řekl Nick Walker o Dereku Lunsfordovi hned po zisku Sandowovy sošky. Od té doby uběhl měsíc, Mutant pózuje třikrát denně a chystá se na Arnold Classic. A jeho tón vůči soupeřům se mezitím o kus zklidnil.
Nick Walker pózuje třikrát denně a míří na Arnold Classic. Spor s Lunsfordem si veze s sebou

Nick Walker pózuje třikrát denně a míří na Arnold Classic. Spor s Lunsfordem si veze s sebou

Zdroj: Mr. Olympia LLC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 20:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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