V rámci šestnáctého kola Tipsport extraligy zamířili Bílí Tygři na venkovní led Rytířů. Zde svěřenci Jiřího Kudrny nezačali vůbec špatně, neboť po necelých sedmi minutách vedli už 2:0. Domácí však stihli ještě v první části vyrovnat a v druhé třetině i otočit, šelmy se tak z Kladna vrací s prázdnou.
Nadějný start nakonec na výhru nestačil. Tygři padli na Kladně
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