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Nadějný start nakonec na výhru nestačil. Tygři padli na Kladně

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Dennívýzva
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V rámci šestnáctého kola Tipsport extraligy zamířili Bílí Tygři na venkovní led Rytířů. Zde svěřenci Jiřího Kudrny nezačali vůbec špatně, neboť po necelých sedmi minutách vedli už 2:0. Domácí však stihli ještě v první části vyrovnat a v druhé třetině i otočit, šelmy se tak z Kladna vrací s prázdnou.
Nadějný start nakonec na výhru nestačil. Tygři padli na Kladně

Nadějný start nakonec na výhru nestačil. Tygři padli na Kladně

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 19:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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