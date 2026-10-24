Action spouští týdenní slevy na elektroniku, ceny začínají pod 50 Kč. Je škoda to nechat být

Týdenní akce Actionu probíhá od středy 21. října do úterý 27. října 2026 a vztahuje se na kamenné prodejny v České republice. Nejlevnější elektronickou položkou v akční nabídce je nabíječka Sologic USB-A za 44,90 Kč, odtud také označení „pod 50 Kč“. Zajímavé ale je, že nabídka nekončí u drobného příslušenství. Vedle kabelů a nabíječek najdete také soundbar Fresh ‚n Rebel s výkonem 40 W za 634 Kč, univerzální herní headset stejné značky za 399 Kč nebo elektrickou deku Carmen za 319 Kč. Ceny se tak pohybují od několika desítek až po více než šest set korun. Můžete si pořídit levnou nabíječku, ale také vybavit obývák soundbarem s Bluetooth 6.0 a HDMI vstupem.
Co konkrétně stojí pod 50 Kč
V přehledu týdenní akce je pod hranicí 50 Kč uvedena nabíječka Sologic USB-A za 44,90 Kč. Má to ale jeden háček: na produktové stránce stejného zboží na webu Actionu se objevuje cena 53,90 Kč. Protože se tyto údaje rozcházejí, doporučujeme cenu ověřit přímo na cenovce v prodejně.
V širší nabídce příslušenství Actionu najdete pod 50 Kč také kabely Sologic USB-A na USB-C. Některé stojí 36,50 Kč, delší varianty pak 48,90 Kč. Je však potřeba rozlišovat mezi zbožím zahrnutým do týdenní akce a běžným sortimentem. Označení „Týdenní akce“ mají pouze vybrané položky.
Tři kusy, kvůli kterým se vyplatí zajít do prodejny
Nejzajímavější část nabídky tvoří tři produkty, které zaujmou především poměrem ceny a výbavy:
- Soundbar Fresh ‚n Rebel (634 Kč) – nabízí výkon 40 W, Bluetooth 6.0, HDMI vstup a dálkové ovládání. Český web Actionu ho označuje štítkem „Udržitelnější volba“ a uvádí podíl nejméně 50 % recyklovaného materiálu. Pokud hledáte cenově dostupný soundbar, může jít o zajímavou alternativu k dražším modelům z běžných elektroprodejen.
- Univerzální herní headset Fresh ‚n Rebel (399 Kč) – podporuje tři způsoby připojení: Bluetooth, bezdrátový 2,4GHz adaptér a AUX kabel. Výrobce uvádí výdrž baterie až 65 hodin. Pro srovnání, levnější Roseland RH-510 za 249 Kč nabízí výdrž kolem 10 hodin a LED efekty. Dražší model Intempo za 424 Kč přidává aktivní potlačení hluku, ale jeho výdrž dosahuje přibližně 35 hodin. Fresh ‚n Rebel tak na papíře nabízí zajímavou kombinaci dlouhé výdrže a různých možností připojení.
- Elektrická deka Carmen (319 Kč) – má rozměry 150 × 80 cm, tři teplotní režimy, ochranu proti přehřátí a automatické vypnutí po 180 minutách. S blížící se zimou jde o praktický sezónní doplněk za poměrně nízkou cenu.
Na co si dát pozor
Action není klasický internetový obchod. Na českém webu si můžete prohlédnout nabídku a akční leták, samotný nákup však probíhá v kamenných prodejnách. Možnost objednat zboží z týdenní akce online se nám na české verzi webu nepodařilo ověřit.
Druhá důležitá věc: akční nabídka platí pouze do vyprodání zásob. Action upozorňuje, že některé produkty se mohou rychle vyprodat. Pokud máte zájem zejména o soundbar nebo headset, vyplatí se návštěvu prodejny zbytečně neodkládat.
A nakonec pozor na rozdíly v cenách. Jak ukazuje případ nabíječky Sologic, cena uvedená v akčním přehledu nemusí odpovídat údaji na produktové stránce. Před nákupem si proto vždy zkontrolujte cenovku přímo v prodejně.
160 položek, ne jen elektronika
Týdenní akce Actionu není zaměřená pouze na elektroniku. Řetězec každý týden vybírá zboží z více než 6 000 produktů ve 14 kategoriích a do prodejen zařazuje přibližně 150 novinek týdně. Elektronika představuje jen jednu část nabídky, byť tento týden patří k těm nejzajímavějším.
Akce se pravidelně obměňuje: nová nabídka začíná každou středu a končí následující úterý.
Právě tato pravidelnost je důvodem, proč se vyplatí nabídku Actionu sledovat průběžně. Tento týden zaujme kombinací levného příslušenství pod 50 Kč a značkových produktů v cenovém rozmezí 399 až 634 Kč. Pokud máte některou prodejnu po cestě, můžete se zastavit a ověřit, zda jsou vybrané produkty ještě skladem.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík