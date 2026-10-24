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Action spouští týdenní slevy na elektroniku, ceny začínají pod 50 Kč. Je škoda to nechat být

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Action nasadil v Česku 160 akčních položek na jediný týden. Soundbar za 634 Kč, herní headset za 399 Kč a nabíječka pod padesátikorunu, to je jen výsek.
Obchodní řetězec Action

Obchodní řetězec Action

Zdroj: Kamil Kulawik / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 04:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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