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Jak snadno vyloupat ořechy? Pomůže trik s horkou vodou

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Dennívýzva
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Loupete také vlašské ořechy, abyste si udělali zásobu na pečení vánočního cukroví? Pak jistě oceníte kdejaký trik, který vám tuto práci snadní. Klasickým pomocníkem je samozřejmě louskáček. Při jeho používání ale musíme dávat pozor, abychom nestiskli příliš a jádro nerozdrtili. Co takhle vyzkoušet trik s horkou vodou? Skořápka se vám doslova rozpadne v ruce.
Ořechy

Ořechy

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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