Jak snadno vyloupat ořechy? Pomůže trik s horkou vodou

Loupete také vlašské ořechy, abyste si udělali zásobu na pečení vánočního cukroví? Pak jistě oceníte kdejaký trik, který vám tuto práci snadní. Klasickým pomocníkem je samozřejmě louskáček. Při jeho používání ale musíme dávat pozor, abychom nestiskli příliš a jádro nerozdrtili. Co takhle vyzkoušet trik s horkou vodou? Skořápka se vám doslova rozpadne v ruce.
Tip: Ořechy nemusíte mrazit. Lze je uchovat mnohem šetrněji.
Vlašské ořechy povařte ve vodě
Díky této vychytávce si značně usnadníte práci a ořechy budete mít vyloupané za chvilku. Nejprve je dejte do hrnce s vodou a přiveďte k varu. Vařte je asi pět minut, poté horkou vodu slijte a opláchněte ořechy studenou vodou. Díky tomuto procesu skořápky změknou a jemně je rozlousknete buď pomocí louskáčku nebo dokonce prsty. V tomto stavu vydrží několik hodin.
Foto: Pixabay
Když se vám nechce vařit
Pokud se vám nechce do mokré varianty, vyzkoušejte jinou osvědčenou metodu. Vlašské ořechy položte naplocho do pevné kartonové krabice nebo na rovný povrch a přikryjte je starým ručníkem nebo utěrkou. Pomocí malého kladívka nebo paličky na ně jemně poklepejte přes látku. Ručník zabrání tomu, aby skořápky vlašských ořechů létaly všude kolem, udrží váš pracovní prostor čistý a zároveň ochrání jádra uvnitř. Dávejte ale pozor, abyste nepoužili příliš velkou sílu, protože by mohlo dojít k jejich rozdrcení.
Jak vyloupané ořechy skladovat?
U skladování vlašských ořechů je nutné předejít žluknutí a plesnivění, protože obsahují přírodní oleje. Ty se právě při nesprávném skladování mohou snadno zkazit. Dodržujte proto tyto zásady:
- Před uskladněním nechte vyloupané vlašské ořechy důkladně vyschnout.
- Sušené vlašské ořechy skladujte ve vzduchotěsné nádobě, abyste omezili jejich vystavení vzduchu, který může způsobit jejich rychlejší zkažení.
- Skladujte je na chladném a tmavém místě, kde teplota nepřesahuje 20 °C.
- Pro delší skladová dejte ořechy do lednice nebo mrazáku.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
The post Jak snadno vyloupat ořechy? Pomůže trik s horkou vodou first appeared on Naše zahrada.