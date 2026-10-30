Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Armáda si půjčila americká města jako laboratoř. Obyvatel se neptala

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Armáda USA zkoumala šíření částic ve městech bez vědomí obyvatel. Proč potřebovala skutečné ulice a co později zjistilo hodnocení zdravotních rizik.
Pohled z Gateway Arch na zástavbu a ulice centra St. Louis

Pohled z Gateway Arch na zástavbu a ulice centra St. Louis

Zdroj: PCN02WPS / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 19:56

Reklama
Další články z Zbrojopis
Torpédo prošlo kontrolou. O chvíli později poslalo vlastní ponorku ke dnu
Torpédo prošlo kontrolou. O chvíli později poslalo vlastní ponorku ke dnu
Zrodil se v Praze ze zoufalství. Nenápadný stíhač tanků Hetzer drtil slavné tanky
Zrodil se v Praze ze zoufalství. Nenápadný stíhač tanků Hetzer drtil slavné tanky

Německý stíhač tanků Hetzer vznikl na českém podvozku v Praze a Plzni. Zjistěte, proč byl postrachem bojišť...

Pistole vzor 52 střílela jako dělo. Zkrotit ji musely německé válečky
Pistole vzor 52 střílela jako dělo. Zkrotit ji musely německé válečky

Československá armádní pistole vzor 52 střílela brutální náboj Tokarev. Zjistěte, jak fungovalo uzamčení...

Britové dali vlastním mariňákům LSD. Jeden při cvičení lezl na strom
Britové dali vlastním mariňákům LSD. Jeden při cvičení lezl na strom

Experiment Moneybags z roku 1964 zachytil vojenský film. Mariňáci po LSD ztráceli schopnost plnit úkoly,...

Ponorka s kouřícími komíny nebyl vtip. Admirál Fisher předem varoval před šílenstvím
Ponorka s kouřícími komíny nebyl vtip. Admirál Fisher předem varoval před šílenstvím

Dobové náčrty s kouřícími komíny na hřbetě ponorky vypadají na první pohled jako omyl kreslíře nebo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.