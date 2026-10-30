Oceláři vedli o dva góly, pak přišel kolaps. Proti Plzni prohráli 2:4

Plzeň se musela obejít bez svého nejproduktivnějšího hráče Lalancettea, jehož vyřadila nemoc. Třinci nově chyběl zdravotně indisponovaný obránce Pyrochta, naopak po jednozápasovém disciplinárním trestu se vrátil do sestavy Ocelářů bek Koch.
Do první šance se dostal ve 2. minutě hostující Voženílek. Na druhé straně se dostával do úniku Ville Petman, ale Galvas jej dostihl a střelu finského útočníka z otočky bez problému kryl Mazanec. V čase 9:19 se radovali z vedení hosté. Rychlý protiútok rozjel Voženílek, Martin Růžička našel Marinčina, který se trefil zpoza pravého kruhu a ozdobil gólem svůj 300. zápas v české extralize. Domácí mohli odpovědět při Kubiesově trestu, ale třinecký gólman odolal.
Ve 23. minutě mohl zvýšit náskok Ocelářů Kurovský, který se dostal před Jana Růžičku, ale bekhendem jej nepřekonal. Plzeň se neprosadila při Voženílkově pobytu na trestné lavici ani při trestu Ondřeje Kovařčíka, při kterém nevyužili šance Strnad a Měchura.
Ve 35. minutě skóroval znovu Třinec, Voženílkovu přihrávku usměrnil za Jana Růžičku Hudáček. Vzápětí mohl snížit v přečíslení po Strnadově přihrávce Filip, ale ztroskotal na Mazancovi. Ve 38. minutě pomohla Ocelářům po Schleissově teči MacPhersonovy střely tyč.
Plzeň se dočkala po 77 sekundách závěrečné části, kdy se trefil z pozice mezi kruhy Filip a oslavil svou první branku v sezoně. Za 92 vteřin bylo vyrovnáno. Katic přistrčil puk Lvovi, jenž zamířil k pravé tyči. V 52. minutě otočil stav Schleiss, který se natlačil z levé strany mezi kruhy a vstřelil vítěznou branku. V čase 54:35 ještě pečetil výsledek bek Jeřábek.
HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)
Branky a nahrávky: 42. Filip (Měchura), 43. Jakub Lev (Katic, Robertson), 52. Schleiss (Rubins, J. Růžička), 55. J. Jeřábek (M. Filip, L. Strnad) - 10. Marinčin (M. Růžička, D. Voženílek), 35. L. Hudáček (D. Voženílek, J. Galvas). Rozhodčí: Pilný, Hacaperka - Šimánek, Thuma. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 4536.
Sestavy:
Plzeň: J. Růžička - MacPherson, Rubins, J. Jeřábek, Robertson, Merežko, A. Čech, J. Chromiak, Malák - O. Rohlík, D. Simon, Teplý - L. Strnad, M. Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, Schleiss - I. Sedláček, Jakub Lev, Katic. Trenér: Veber.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Rayen Petrovický - Kurovský, A. Nestrašil, O. Kovařčík - Kubiesa, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, M. Kovařčík, D. Voženílek - P. Chlán, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.