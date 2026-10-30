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Oceláři vedli o dva góly, pak přišel kolaps. Proti Plzni prohráli 2:4

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Hokejisté Třince prohráli v 16. kole extraligy v Plzni 2:4 a teprve podruhé v sezoně nebodovali. K úspěchu jim nestačilo ani vedení 2:0 po dvou třetinách a celkově potřetí v ročníku našli přemožitele. Západočeši díky dokonalému obratu oslavili třetí domácí vítězství v řadě.
Oceláři vedli o dva góly, pak přišel kolaps. Proti Plzni prohráli 2:4

Oceláři vedli o dva góly, pak přišel kolaps. Proti Plzni prohráli 2:4

Zdroj: HC Oceláři Třinec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 19:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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