Hnutí ANO dorazilo do Budějc. Babiš mluvil o suchu i dvou miliardách v pr*eli

Do Českých Budějovic dnes dorazila výrazná sestava hnutí ANO. Na jih Čech přijeli předseda vlády
Andrej Babiš (ANO), ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) a 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Setkání s veřejností si naplánovali hned po zahájení 52. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka, který dnes otevřel své brány na českobudějovickém výstavišti.
Na náměstí bylo živo, několik desítek podporovatelů vlády Andreje Babiše a hnutí ANO mělo kšiltovky “Silné Česko”, další se premiéra a členů vlády ptali na situaci s hydrologickým suchem, dopravou, zdravotnictvím i bydlením. Jeden z podporovatelů poděkoval premiérovi za odstranění korupce.
Hnutí ANO si nezařídilo žádné organizátory, a tak se brzy začali podporovatelé míchat s protestujícími. Docházelo k výměně názorů mezi oběma tábory, za ANO například s protestujícími debatoval i budějovický zastupitel Viktor Lavička (ANO) nebo zpěvačka Petra Janů. Na akci dohlíželo i několik policistů.
Na akci dorazily zhruba tři desítky odpůrců ANO. Přinesli si s sebou řadu červených papírů i transparentů, na kterých stálo například „Chtěli jsme dobrou vládu, dostali jsme firemní večírek” nebo „Je něco horšího než KSČ? ANO!” či „Pracuje Babiš pro budoucnost našich dětí?”
Od začátku akce pískali, skandovali „Babiše nechceme“ i „STBák“. Když pak dostali lidé prostor na dotazy ke členům ANO, padla i otázka, jak premiér komentuje sešlost „takzvaných demokratů“.
„Demokraty nebudeme komentovat. Tak je demokracie, tak oni pískají, nevědí proč, ale oni pískají proto, že my jsme úspěšní,“ odpověděl předseda vlády. „Oni vědí, že ty zkorumpované strany jako ODS, KDU-ČSL a všichni nás nemůžou porazit. Protože vždycky když byli ve vládě tak kradli. Dvacet sedm let. Vzpomeňte si tady na ODSáka z okruhu Českých Budějovic. Jak měl ty pozemky a vymyslel si ten tunel, dvě miliardy v pr*eli, zase ODS,“ doplnil Andrej Babiš.
S Andrejem Babišem se přišla vyfotit i popovídat si zpěvačka Petra Janů.
Mezi dalšími tématy padla doprava na jihu Čech nebo manželství pro všechny. Debatoval se tak možný čtyřproud směrem na Písek i Prague Pride.
„My říkáme, že jenom jedno manželství je a to je svazek muže a ženy. A paradoxně my na Prague Pride nechodíme, ale díky hnutí ANO, díky našim hlasům dostali stejnopohlavní páry práva, které chtěli. Bez našich hlasů by to neprošlo,“ uvedl na budějovickém náměstí předseda vlády. Země živitelku navštíví i prezident
Země živitelka potrvá až do úterý 25. srpna a letošní ročník staví mimo jiné na tématu inovací v zemědělství. Návštěvníci se mohou setkat nejen s tradiční zemědělskou technikou a chovem hospodářských zvířat, ale také s robotizací, precizním zemědělstvím nebo využitím umělé inteligence.
Jedním z témat je sucho. Podle předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Moniky Nebeské může letošní produkce zeleniny kvůli nedostatku vláhy klesnout přibližně o 30 procent. Pěstitele zároveň trápí vysoké náklady na zavlažování a nízké výkupní ceny. Česká republika je podle údajů, které Nebeská uvedla, v produkci zeleniny soběstačná jen zhruba z třetiny.
Zítra navštíví Země živitelku ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) a v pondělí ohlásil návštěvu prezident Petr Pavel.