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Honza chce na kole objet 352 obcí začínajících na D, teď míří do Jihočeského kraje

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Letošní prázdniny tráví čtyřiatřicetiletý Honza Kohoutek dost netradičně. Tento dobrodruh projíždí vybrané obce v republice na růžovém městském kole. A není to jen obyčejná cesta. Honza ji nazval Honzíkovic cestou a šíří během ní informace o tom, co obnáší paliativní péče. Redakce Drbny Honzu zastihla při jeho 152. zastávce. Celkem plánuje navštívit 352 obcích a právě teď míří do Jihočeského kraje.
Honza Kohoutek na jedné ze svých zastávek v Dolní Cerekvi na Jihlavsku

Honza Kohoutek na jedné ze svých zastávek v Dolní Cerekvi na Jihlavsku

Zdroj: Budějcká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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