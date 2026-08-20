Obchody plné potravin nemusí být podle premiéra Babiše samozřejmostíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Obchody plné potravin nemusí být podle premiéra Babiše samozřejmostí
Kvůli suchu a poklesu hladin vodních nádrží pomáhá Povodí Vltavy vytahovat rekreační lodě z Orlíku a Slap....
Už dnes se v Budějcích otevřou brány 52. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Výstaviště bude...
Lidé bez domova se v Táboře začali pravidelně scházet, aby po sobě uklidili veřejný prostor. Iniciativa...
Neobvyklý zásah řešili týnští strážníci na náměstí Míru. Opilý muž tam vlastním tělem chránil mrtvého...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →