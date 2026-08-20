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Obchody plné potravin nemusí být podle premiéra Babiše samozřejmostí

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Obchody plné potravin nemusí být podle premiéra Andreje Babiše (ANO) samozřejmostí, jako tomu je nyní. Předseda vlády to dnes řekl na zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Dodal, že současný rok je pro zemědělce kvůli mnoha okolnostem mimořádně složitý.
Obchody plné potravin nemusí být podle premiéra Babiše samozřejmostí

Obchody plné potravin nemusí být podle premiéra Babiše samozřejmostí

Zdroj: ANO 2011
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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