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Budějce zavádějí třicetiminutovou jízdenku MHD. Koupíte ji od září

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V Budějcích si od 1. září 2026 koupíte nový typ jízdenky pro městskou hromadnou dopravu. Cestující si budou moci pořídit třicetiminutový jízdní doklad za 20 korun, zlevněná varianta vyjde na 10 korun.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Budějcká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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