Tuto drobnost měli doma jen lepší lidé. Dnes ji sběratelé vykupují kolem 200 000 Kč

Kouzlo starých špindlovek: Když čas tikal v rytmu stříbra a mytologie
Dnes si představíme naprostý klenot mezi historickými časomírami – barokní kapesní hodinky, lidově zvané špindlovky neboli vřetenové hodinky. Tento konkrétní model se pyšní dvojitým stříbrným pouzdrem, které zdobí nádherný, ručně tepaný mytologický výjev. Když hodinky otevřete, spatříte celostříbrný ciferník s datumovým okénkem, které je lemováno dvěma precizně vytepanými volavkami. Čas ukazují ručně dělané ručičky – hodinová ze stříbra a minutová ze zlata. Je to fascinující pohled na dobu, kdy byly hodinky symbolem nejvyššího společenského statusu a rodinným stříbrem předávaným z generace na generaci.
Mistrovské dílo z Londýna roku 1775: Jak vznikal mechanický zázrak
Tento úchvatný stroj spatřil světlo světa kolem roku 1775 v Londýně, v dílně tehdejšího hodináře jménem George Greye. Každý detail tohoto stroje s výrobním číslem 6864 bere dech. Srdcem hodinek je špindlový krok a pohon šnekem s řetízkem. Vnitřní mechanismus je zlacený v ohni pravým dukátovým zlatem a nese takzvané egyptské sloupky spolu s filigránovým, prořezávaným můstkem setrvačky.
V té době neexistovala žádná pásová výroba. Každé ozubené kolečko, každý šroubek a každý ozdobný prvek musel hodinářský mistr vyrobit ručně pod lupou. Je to oslava lidského umu a trpělivosti, která přežila staletí a dodnes spolehlivě funguje.
Detektivní pátrání v hodinkovém strojku: Jak poznat vzácný unikát?
Jak ale poznat, že máte doma skutečný poklad a ne jen běžnou masovou produkci? Sběratelé se zaměřují na klíčové detaily: signaturu mistra na strojku, přítomnost drahých kovů, původní nepoškozený ciferník a specifické technické řešení.
Jak upozorňuje soudní znalec v oboru starožitností a historických hodin: „Skutečné barokní špindlovky z druhé poloviny 18. století s bohatě zdobeným dvojitým pouzdrem jsou dnes již záležitostí muzeí nebo velmi úzkého okruhu špičkových sběratelů. V běžných domácnostech se prakticky nevyskytují. Lidé nám neustále nosí hodinky po předcích s vidinou rychlého zbohatnutí, ale v 99 % případů jde o masovou produkci z přelomu 19. a 20. století s minimální hodnotou.„
Statisícový sen, nebo krutá realita? Kde takový poklad prodat
Na internetu se nedávno objevil inzerát na tyto vzácné hodinky George Greye s vyvolávací cenou 200 000 Kč a pevnou cenou 250 000 Kč. Ačkoliv jde o nádherný a plně funkční kus po kompletním servisu, aukce nakonec skončila bez jediného příhozu. To ukazuje, že trh se starožitnostmi je velmi neúprosný a reálnou cenu určuje pouze skutečný kupec.
Pokud přesto věříte, že váš nález na půdě má hodnotu, nejlepší cestou je oslovit specializované aukční domy nebo vyzkoušet prověřené portály jako Aukro.cz. Máte i vy doma v šuplíku staré kapesní hodinky po předcích, které stále tikají?
Zdroje článku: aukro.cz, anordain.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová