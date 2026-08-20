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Běž domů Ivane. Lidé k výročí okupace vystavili symbolický účet Rusku

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Desítky lidí se dnes setkaly poblíž ruského velvyslanectví v Praze, aby si připomněly výročí okupace Československa. Skandovaly Běž domů Ivane a vystavily také obří účet Rusku za minulé i aktuální zločiny.
Běž domů Ivane. Lidé k výročí okupace vystavili symbolický účet Rusku

Běž domů Ivane. Lidé k výročí okupace vystavili symbolický účet Rusku

Zdroj: Eva Hradilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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