O Souarého se zajímají Celtic, Getafe, Janov i Monza. Plzeň před duelem s Crvenou zvezdou odmítá jednat o prodeji

Když se v polovině srpna ve stejném týdnu objeví zájem ze skotské Premiership, španělské La Ligy a dvou italských klubů, většinou za tím nestojí náhoda. Cheick Oumar Souaré, odchovanec marseillské akademie a bývalý francouzský mládežnický reprezentant, vstoupil do posledních dvou týdnů letního přestupového okna jako hráč, jehož profil sedí do překvapivě odlišných ligových ekosystémů. Viktoria Plzeň to ví. A právě proto odmítá o prodeji jednat, ne z principu, ale kvůli dvěma konkrétním datům v kalendáři.
Dvojzápas, který mění všechno
20. srpna hraje Plzeň v Bělehradu první zápas play-off Evropské ligy proti Crveně zvezdě, odveta se hraje o týden později v Doosan Areně. Vítěz postupuje do ligové fáze Evropské ligy, poražený padá do Konferenční ligy. Pro klubový rozpočet, prestiž i vyjednávací pozici na trhu je to binární moment: buď podzim v elitní evropské soutěži, nebo ústupek o patro níž.
Souaré v tomto kontextu není postradatelný. V sezoně 2025/26 odehrál za Plzeň deset zápasů Evropské ligy a nasbíral 735 minut. Má evropskou prověrku, kterou většina hráčů v plzeňském kádru nemá v takové šíři. Pustit ho před dvojzápasem by znamenalo vzdát se rotační flexibility na celé levé straně, a to v situaci, kdy trenér Martin Hyský po generálce proti Žytomyru veřejně řekl, že Souaré je hráč, „který umí udělat rozdíl“ a má „rozhodovat zápasy“.
Proč zrovna Celtic, Getafe, Janov a Monza
Nejzajímavější na celém přestupovém šumu není výše případné nabídky, ale šíře poptávky. Souarého profil (levačka, více pozic, fyzická odolnost, evropské minuty) funguje v úplně jiných taktických prostředích.
Celtic je v situaci, kdy mu ze sestavy odchází Arne Engels do West Hamu. Trenér Martin O’Neill podle Sky Sports otevřeně čeká další posily před uzávěrkou. Souaré by do Glasgowa nemusel přijít jako kopie Engelse, ale jako víceúčelový levostranný profil do rotace.
Getafe řeší jinou rovnici. Bordalásův tým hraje ve třech soutěžích, trenér sám přiznal, že kádr není uzavřený a do středu pole ještě musí dorazit hráči. Souarého schopnost hrát wingbeka i střed pole v náročném, fyzickém systému 5-3-2 dává tržní logiku.
U Janova a Monzy je situace méně průhledná. Monza se po návratu do Serie A přestavuje a hledá adaptabilní profily, ale veřejně doložitelný motiv konkrétně u Souarého chybí. Totéž platí pro Janov. Podle nás jde spíš o monitoring než o hotovou nabídku; když se ve stejné fázi okna objeví čtyři jména ze tří lig, bývá za tím aktivní práce agentury, v tomto případě BS Group, která hráče zastupuje.
Co přesně Plzeň drží v ruce
Souarého si Viktoria v létě 2024 vykoupila natrvalo a podepsala s ním tříletý kontrakt minimálně do 30. června 2027. Tržní hodnota podle Transfermarktu činí 3,5 milionu eur, tedy zhruba 88 milionů korun. Případný prodej v rozmezí 3,5 až 4 miliony eur by pro Plzeň nebyl rekordní (u Durosinmiho se v minulosti psalo o tom, že klub nechtěl jít pod hranici kolem 10 milionů eur), ale pořád by šlo o výrazný příjem.
Klíčové je načasování. Odveta s Crvenou zvezdou padá na 27. srpna. Přestupní okno ve Španělsku se zavírá 1. září ve 22:59, v Itálii tentýž den ve 20:00, ve Skotsku až 3. září v 17:00. Mezi odvetou a posledním dnem okna zbývá v nejhorším případě pět dní, v nejlepším týden. Dost na to, aby se přestup dotáhl, pokud bude vůle na obou stranách.
Taktický kus, ne jen levý bek
Souarého univerzálnost není marketingová fráze. V Plzni prošel vývojem od levého záložníka v klasické čtyřčlenné záloze přes wingbeka v systému s halfbeky až po ofenzivnější roli na levém křídle. Má výraznou levačku, umí standardní situace a v kombinaci zvedá kvalitu celé levé strany. Koubek o něm v minulosti mluvil jako o typu hráče, kterého na krajích potřebujete: technického a silného do kombinace.
Limit je zdraví. Právě zdravotní problémy v minulosti brzdily jeho růst a bránily mu v souvislém vytížení. Letošní příprava ale vypadá nadějně: pět zápasů, 276 minut, dva góly. Pokud tenhle trend vydrží přes dvojzápas s Crvenou zvezdou, jeho cenovka spíš poroste, než aby stagnovala.
Co se stane po 27. srpnu
Dá se čekat, že po odvetě zmizí hlavní důvod tvrdého odmítání. Sportovní riziko z předkola odpadne a Plzeň získá jasno o své evropské trase. Pokud postoupí do ligové fáze Evropské ligy, vyjednávací páka posílí: klub nebude pod tlakem prodávat a zájemci budou muset přidat. Pokud ne, motivace držet hráče za každou cenu klesne.
Jedno je ale podle nás jasné už teď: Souarého prodej je spíš otázkou „kdy“ než „jestli“. Kontrakt do roku 2027 dává Plzni ještě jeden přestupní cyklus, než by hrozil volný odchod. A hráč, o kterého se v jednom srpnovém týdnu zajímají kluby ze tří různých lig, v české lize dlouho nezůstane.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner