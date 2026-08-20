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Kaplička v Horním Miletíně má střechu jako novou. Město ji nechalo včas vyčistit

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Kaplička v Horním Miletíně prošla údržbou a její střecha teď vypadá jako nová. Město Lišov nechalo původní střešní krytinu důkladně vyčistit, aby odstranilo narůstající mech a pomohlo prodloužit její životnost. Kaplička tak díky péči znovu prokoukla.
Kaplička v Horním Miletíně má střechu jako novou. Město ji nechalo včas vyčistit

Kaplička v Horním Miletíně má střechu jako novou. Město ji nechalo včas vyčistit

Zdroj: Město Lišov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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