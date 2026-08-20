Stát je připraven zemědělcům pomoci s dopady klimatické změny, řekl ministr ŠebestyánPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stát je připraven zemědělcům pomoci s dopady klimatické změny, řekl ministr Šebestyán
Návštěva hnutí ANO v Českých Budějovicích se neobešla bez ostrých výměn. Premiéra Andreje Babiše a jeho...
Zlatý most byl kolem roku 1900 důležitou vstupní branou do Českých Budějovic. Historik Jan Schinko v dalším...
Obchody plné potravin nemusí být podle premiéra Andreje Babiše (ANO) samozřejmostí, jako tomu je nyní....
Kvůli suchu a poklesu hladin vodních nádrží pomáhá Povodí Vltavy vytahovat rekreační lodě z Orlíku a Slap....
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →