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Varování meteorologů: Liberecko čekají další bouřky, přívalový déšť i kroupy

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Liberecký kraj má za sebou divoké ráno, během kterého kvůli bouřkám a jejich následkům zasahovali hasiči u více než stovky událostí a poničená elektrická vedení plně zaměstnala energetiky. Klid ale nečekejte. Meteorologové vydali novou výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí, která varuje před další vlnou bouřek se silnými nárazy větru a přívalovým deštěm i kolem 70 mm.
Varování meteorologů: Liberecko čekají další bouřky, přívalový déšť i kroupy

Varování meteorologů: Liberecko čekají další bouřky, přívalový déšť i kroupy

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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