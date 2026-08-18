Hluboká zůstala před branami play-off. Sezona ale ještě nekončí

Hluboká zakončila základní část s bilancí 16 vítězství a 19 porážek. Přestože v celkovém skóre své soupeře přestřílela 195:185, na postup mezi nejlepší čtyři to nestačilo. Čtvrtou příčku a účast v play-off si v závěru sezony vybojovali Eagles Praha, kteří zakončili základní část s bilancí 19–16. Pátá skončila Třebíč s bilancí 18–17.
„Hrozně mě to mrzí. Naším cílem bylo play-off a ten jsme nesplnili. Zklamali jsme naše fanoušky, partnery, město Hluboká a samozřejmě i sami sebe. Nemá cenu hledat výmluvy. Ostatní týmy byly v rozhodujících chvílích lepší a my se s tím musíme smířit. Jako předseda klubu beru za výsledek svůj díl odpovědnosti. Máme pro extraligový baseball na Hluboké výborné podmínky a chceme být týmem, který pravidelně bojuje mezi nejlepšími. Šesté místo proto za úspěch považovat nemůžeme,“ říká předseda klubu David Šťastný.
O účasti v play-off rozhodoval až závěr mimořádně vyrovnané soutěže. Nejlépe ho zvládli Eagles Praha. Pro hlubockého trenéra Vladimíra Chlupa je jejich úspěch o to osobnější, že právě pražský klub v minulosti osm let vedl.
„Eagles si postup zasloužili. V závěru sezony hráli velmi dobře a v rozhodujících zápasech byli lepší než my. Znám ten klub velmi dobře a samozřejmě jim gratuluji. My jsme měli svůj osud ve vlastních rukou, ale nedokázali jsme toho využít. Je to druhý rok za sebou, kdy jsme se do play-off nedostali, a to je pro mě jako hlavního trenéra velké zklamání. Musíme si sezonu poctivě vyhodnotit a říct si, co musíme změnit, abychom příští rok byli lepší,“ hodnotí hlavní trenér Vladimír Chlup.
Přesto sezonu nelze hodnotit pouze pohledem konečného šestého místa. Hluboká měla několik výrazných individuálních výkonů. Marek Minařík patřil s průměrem 2,13 mezi nejlepší nadhazovače celé soutěže, Cristian Galindo měl průměr 3,13 a Roldan Ochoa zaznamenal 113 strikeoutů, nejvíce ze všech nadhazovačů Extraligy. Philip Monteith zakončil základní část s pálkařským průměrem 0,362 a 50 odpalů.
Kapitán a dlouholetá opora týmu Martin Mužík vidí neúspěch především v detailech, které v tak vyrovnané soutěži rozhodují.
„Baseball je někdy krutý právě v tom, že sezonu mohou rozhodnout dvě tři situace, jeden nadhoz, jedna chyba nebo jeden odpal. Letos se nám těch drobností nesešlo dost na naši stranu. Nemyslím si, že by někdo nechtěl nebo nemakal. Ale pokud chceme do play-off, nestačí jen bojovat. V rozhodujících chvílích musíme být lepší. Fanouškům se chceme omluvit, protože jejich podporu cítíme celou sezonu a chtěli jsme jim dát play-off. Teď máme před sebou další důležitý úkol – zvládnout nadstavbu o Extraligu. A potom musíme začít pracovat na tom, aby příští sezona dopadla jinak,“ říká Martin Mužík.
Pro Hlubokou totiž sezona nekončí. Šestý tým základní části čeká nadstavba o Extraligu, ve které se bude hrát o účast v nejvyšší české soutěži také pro příští sezonu.
„Teď už nemůžeme změnit to, co se stalo. Můžeme ale ovlivnit to, co přijde. První povinností je zvládnout nadstavbu a udržet Extraligu na Hluboké. Potom si sedneme a bez emocí rozebereme celou sezonu – sportovní vedení, kádr i fungování týmu. Nechceme dělat ukvapené závěry, ale zároveň nemůžeme předstírat, že se nic nestalo. Dva roky bez play-off jsou pro nás jasným signálem, že musíme některé věci udělat lépe,“ uzavírá David Šťastný.
Sokol Hluboká zároveň děkuje všem fanouškům, partnerům, dobrovolníkům a městu Hluboká nad Vltavou za podporu během celé extraligové sezony.