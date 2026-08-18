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Na festivalu ve Strakonicích od čtvrtka do neděle zahrají dudáci z 18 zemí

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Mezinárodní dudácký festival Strakonice letos přivítá přes šest desítek souborů z 18 zemí. Dudáci od čtvrtka do neděle zahrají na několika scénách ve městě od folkloru přes rock po středověkou hudbu. Tradiční průvod letos půjde pozměněnou trasou kvůli rekonstrukci Velkého náměstí. V neděli se hudebníci pokusí překonat rekord v největším počtu dudáků na jednom pódiu. Festival, který patří mezi nejvýznamnější folklorní akce na světě, se koná každé dva roky a navštíví ho na 60.000 lidí.
Na festivalu ve Strakonicích od čtvrtka do neděle zahrají dudáci z 18 zemí

Na festivalu ve Strakonicích od čtvrtka do neděle zahrají dudáci z 18 zemí

Zdroj: Budějcká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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