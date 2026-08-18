Pád z výšky v Českých Budějovicích. Žena utrpěla vážná mnohočetná poraněníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pád z výšky v Českých Budějovicích. Žena utrpěla vážná mnohočetná poranění
Případ násilného útoku, při kterém byla v neděli odpoledne v Českých Budějovicích zavražděna žena,...
V restauraci hotelu Frankův Dvůr v Jindřichově Hradci odhalila kontrola inspektorů Státní zemědělské a...
Na Školním náměstí v Táboře se střetl osobní automobil s malým autobusem. Na místě zasahovali táborští...
Do jižních Čech zamířily tisíce orientačních běžců z desítek zemí. Vyšší Brod se tak o víkendu stal...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →