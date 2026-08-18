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Pád z výšky v Českých Budějovicích. Žena utrpěla vážná mnohočetná poranění

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K vážnému pádu z výšky vyjížděli v pondělí pozdě večer záchranáři do Holečkovy ulice v Českých Budějovicích. Žena při nehodě utrpěla vážná mnohočetná poranění a po ošetření skončila v českobudějovické nemocnici.
Pád z výšky v Českých Budějovicích. Žena utrpěla vážná mnohočetná poranění

Pád z výšky v Českých Budějovicích. Žena utrpěla vážná mnohočetná poranění

Zdroj: Budějcká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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