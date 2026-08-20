Na televizi můžete spustit Xbox bez konzole, ale většina lidí o tom neví. Stačí spustit schovanou aplikaci

Zní to skoro jako trik, ale jde o oficiální cestu, kterou Microsoft buduje už několik let. Na podporované televizi otevřete aplikaci Xbox, přihlásíte se, spárujete Bluetooth ovladač a během pár sekund hrajete hru, která fyzicky běží v cloudu na serverech Microsoftu. Žádná instalace, žádný hardware za tisíce korun na poličce pod televizí. Problém je, že většina majitelů kompatibilních televizí o téhle možnosti vůbec netuší. Aplikace totiž nebývá umístěná vedle Netflixu nebo YouTube na hlavní obrazovce, ale je schovaná v herní sekci, kterou běžný divák nikdy neotevře. A u některých značek je to navíc záležitost posledních měsíců.
Kde přesně tu „schovanou“ aplikaci najdete
Každý výrobce televize ji umístil jinam, a právě to je důvod, proč o ní tolik lidí neví.
Samsung – Na domovské obrazovce hledejte ikonu ovladače vlevo. Otevře se Gaming Hub, což je herní centrum, kde Xbox najdete jako jednu z dostupných služeb. Funguje na vybraných Samsung Smart TV od roku 2020 a novějších. LG – Xbox je součástí herního portálu na televizích s webOS 24 a novějším. Některé starší modely z let 2022 a 2023 ho získaly po aktualizaci softwaru na verzi 23.20.01 a vyšší. Portál ale není na první obrazovce mezi běžnými aplikacemi, musíte ho aktivně hledat v herní sekci. Hisense / VIDAA – Nejčerstvější přírůstek. Microsoft oznámil spuštění aplikace Xbox na televizorech s VIDAA OS 9.6 a novějším teprve 30. července 2026. Aplikace se po aktualizaci objeví přímo na domovské stránce nebo v sekci „Games“ v horní liště.
Společný jmenovatel? Žádná z těchto platforem Xbox nevystavuje jako hlavní dlaždici vedle streamovacích služeb. Pokud jste nikdy nezašli do herní sekce své televize, nemáte důvod vědět, že tam je.
Co k tomu potřebujete a kolik to stojí
Samotná aplikace je zdarma. K hraní většiny her ale potřebujete aktivní předplatné Xbox Game Pass. Aktuální české ceny na
Microsoft Store vypadají takto:
Plán Měsíční cena Essential 239 Kč Premium 329 Kč PC Game Pass 319 Kč Ultimate 499 Kč
Výjimkou jsou vybrané free-to-play tituly (třeba Fortnite), které jdou spustit i s bezplatným účtem Microsoft.
Kromě předplatného potřebujete kompatibilní ovladač. Microsoft oficiálně podporuje ovladače Xbox, Sony DualSense i starší DualShock 4. A pak internet: doporučená rychlost je minimálně 20 Mb/s přes kabel nebo 5GHz Wi-Fi. Na papíře stačí i 10 Mb/s, ale na velké obrazovce televize to může znamenat kompromisy v kvalitě obrazu.
Proč to začíná dávat ekonomický smysl
Xbox Series S stojí v Česku od 8 999 Kč. Microsoft navíc v červnu 2026 veřejně přiznal, že ceny konzolí dál tlačí nahoru rostoucí náklady na paměti a úložiště. Pro někoho, kdo hraje pár hodin týdně a doma už má kompatibilní televizi, je jednoduchá kalkulace přesvědčivá.
Za cenu jedné Series S zaplatíte zhruba 18 měsíců Game Passu Ultimate, nebo 27 měsíců Premium, nebo dokonce 38 měsíců Essential. Jinými slovy: pokud nehrajete denně a nevadí vám závislost na internetu, cloudové hraní vás může vyjít na více než tři roky za cenu jedné konzole. A to nepočítáme, že konzole sama o sobě bez her a předplatného nic nehraje.
Microsoft navíc v únoru 2026 posunul kvalitu cloudového streamu až na 1440p s vyšším datovým tokem, a to na Samsung i LG televizích. Starší představa, že cloud znamená rozmazaných 1080p, už neplatí tak jednoznačně.
Kde jsou limity oproti skutečné konzoli
Férovost vyžaduje říct, co cloud nedokáže. Series S běží lokálně, cílí na 1440p a až 120 snímků za sekundu. Cloudové hraní je vždy závislé na síti, a to znamená vyšší vstupní latenci, občasné výpadky kvality obrazu a omezenější podporu periferií. Microsoft to sám na
české stránce Xbox Cloud Gaming přiznává.
Pro kompetitivní střílečky nebo závodní hry, kde rozhodují milisekundy, je konzole pořád lepší volba. Stejně tak pro kohokoli, kdo bydlí v oblasti se slabším nebo nestabilním připojením. Cloud na televizi je ideální pro příležitostné hraní na gauči: RPG, adventury, kooperativní tituly s přáteli. Ne pro turnajový Halo.
Za zmínku stojí i srovnání s konkurencí. PlayStation nabízí cloud streaming pouze v rámci nejdražšího tarifu PS Plus Premium. GeForce NOW od Nvidie jde výkonnostně mnohem výš (až k rozlišení 5K), ale funguje na jiném principu: hry si většinou musíte vlastnit z PC obchodů. Xbox Game Pass na televizi je v tomhle nejjednodušší varianta: zaplatíte jedno předplatné a máte přístup ke katalogu stovek her bez dalších nákupů.
Komu se to vyplatí a komu ne
Ideální kandidát je člověk, který má doma Samsung, LG nebo nově Hisense televizi z posledních let, hraje občas a nechce utrácet za hardware, který bude většinu času vypnutý. Rodiny s dětmi, které chtějí zkusit pár her bez investice do konzole, jsou přesně ta cílová skupina.
Naopak, pokud hrajete denně, záleží vám na každém snímku a máte rádi fyzickou knihovnu her, Series S za devět tisíc je pořád rozumnější investice. Cloud je kompromis. Pohodlný, levný na start, ale kompromis.
Aplikace Xbox na vaší televizi možná čeká už měsíce. Stačí otevřít herní sekci, kterou jste dosud ignorovali.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík