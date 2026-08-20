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Na televizi můžete spustit Xbox bez konzole, ale většina lidí o tom neví. Stačí spustit schovanou aplikaci

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Aplikace Xbox běží přímo na chytrých televizích Samsung, LG i Hisense. Konzoli k tomu nepotřebujete, stačí ovladač, internet a účet Microsoft.
Konzole Xbox, ovladač, televize

Konzole Xbox, ovladač, televize

Zdroj: Long Zheng / Creative Commons / CC BY-SA
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