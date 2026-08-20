Povodí Vltavy pomáhá kvůli suchu vytahovat lodě z Orlíku a Slap, zájem je malý

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Povodí Vltavy pomáhá kvůli suchu vytahovat lodě z Orlíku a Slap, zájem je malýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kvůli suchu a poklesu hladin vodních nádrží pomáhá Povodí Vltavy vytahovat rekreační lodě z Orlíku a Slap. Tento týden mohou majitelé plavidel na přehradách využít jeřáb zdarma. Zájem ale není velký a rezervační systém není naplněný. Vlastníci lodí musejí čluny a jachty dostat z vody do konce září a zřejmě doufají, že se situace zlepší, aktuální předpovědi tomu však nenasvědčují.
ilustrační foto
Zdroj: Povodí Vltavy
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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