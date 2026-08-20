Pečený bůček s křupavou kůrkou a šťavnatým masem, který se rozpadá na jazyku

Občas dostane chuť na něco speciálního skoro každý. Nejspíš i na něco, co zrovna nepatří do kategorie „lehké a zdravé“, ale zato chutná zatraceně dobře. V takové chvíli si doma řekneme, že dneska je čas na výjimku, a jde se na pečený bůček. Nejlépe mi funguje pomalejší pečení s , česnekem cibulí a kmínem. Maso zůstane šťavnaté a kůže se na závěr vytáhne do křupava. Není to složitý recept. Spíš takový, který potřebuje čas a nechá troubu udělat většinu práce.
Když je
bůček opravdu dobře upečený, poznáte to hned po prvním řezu. A ještě dřív podle vůně, která se z pekáče line, než ho vůbec postavíte na stůl. Zkoušela jsem různé verze – jen s česnekem, na zelenině, jednou i s jablky a křenem. Domů se mi ale pořád vrací klasika s cibulí a pomalejším pečením. Důležitá je hlavně nižší teplota na začátku. Ta s udělá to podstatné. A vyšší výkon na konci se pak postará o kůži. masem
Můj tip: Kůži na bůčku nařízněte opravdu jen do tuku, ne do masa. Když se člověk dostane moc hluboko, šťáva při pečení zbytečně uteče a maso nebude tak pěkně šťavnaté. Recept na poctivý pečený bůček s česnekem
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 2 hodiny 30 minut až 3 hodiny Počet porcí: 6 porcí Ingredience pro přípravu 1,5 kg vepřového bůčku s kůží 6 stroužků česneku 2 ks větší cibule 2 lžičky celého kmínu 1 lžička mleté sladké papriky 1,5 lžičky soli 1/2 lžičky čerstvě mletého pepře 150 ml vody 1 ks menší jablko 1 až 2 lžíce nastrouhaného křenu Postup přípravy domácího křupavého bůčku
1. Bůček opláchněte a důkladně osušte. Ostrým nožem nařízněte
kůži do mřížky, ale jen do tukové vrstvy. Ze spodní strany maso lehce nakrojte na dvou nebo třech místech, aby se propeklo rovnoměrně. Foto: Cocoky.cz, Bůček opláchneme a důkladně osušíme, kůži nařízneme do mřížky.
2. V misce promíchejte prolisovaný
česnek, sůl, pepř, mletou papriku a lehce podrcený kmín. Touhle směsí potřete maso hlavně ze spodní a bočních stran. Na kůži dejte spíš jen sůl a trochu kmínu.
3. Do pekáče rozložte na silnější měsíčky nakrájenou
cibuli. Přidejte na klínky nakrájené jablko a navrch trochu křenu. Stačí ho málo, má jen lehce podbarvit chuť, ne ji přebít.
4. Bůček položte do pekáče
kůží nahoru. Přilijte 150 ml vody, pekáč zakryjte poklicí nebo pevně alobalem a vložte do trouby předehřáté na 160 °C. Pečte zakryté přibližně 2 hodiny
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5. Asi po hodině a půl bůček zkontrolujte. Když je v pekáči málo tekutiny, přilijte pár lžic horké vody. Maso se má pomalu péct ve vlastní šťávě, ne se topit.
6. Jakmile je maso měkké a nůž do něj jde snadno, pekáč odkryjte. Výpekem opatrně přelévejte jen maso po stranách, ne samotnou
kůži. Ta musí zůstat co nejsušší, jinak nebude křupat.
7. Zvyšte teplotu na
200 °C a pečte dalších 25 až 35 minut. Podle trouby může být potřeba i pár minut navíc. Sledujte hlavně povrch – kůže má zezlátnout a zpevnit.
8. Pokud chcete opravdu výrazně křupavou kůrku, zapněte na posledních
5 minut horní ohřev nebo gril. Tady je dobré stát u trouby. Změna přijde rychleji, než člověk čeká.
9. Upečený
bůček nechte aspoň 10 minut odpočinout mimo troubu. Pak ho krájejte ostrým nožem přes jednotlivé pruhy na kůži. Podávejte horký s chlebem, zelím, hořčicí nebo bramborovým knedlíkem. V lednici vydrží i do druhého dne a studený je výborný na krajíc chleba. Rady hospodyňky k pečení bůčku tak pro jednou to dáme…
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