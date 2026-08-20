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Pečený bůček s křupavou kůrkou a šťavnatým masem, který se rozpadá na jazyku

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Když chci udělat poctivý nedělní oběd, na který se těší celá rodina, často skončím právě u pečeného bůčku. Nejvíc se mi osvědčil pomalejší způsob pečení s česnekem, cibulí a kmínem, díky kterému zůstane maso šťavnaté a kůže se na konci krásně vypeče dokřupava.
Obrázek k receptu na Pečený bůček s křupavou kůrkou a šťavnatým masem, který se rozpadá na jazyku

Obrázek k receptu na Pečený bůček s křupavou kůrkou a šťavnatým masem, který se rozpadá na jazyku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Pečený bůček s křupavou kůrkou a šťavnatým masem, který se rozpadá na jazyku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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