Výstavbu urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici zahájil premiér BabišPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Výstavbu urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici zahájil premiér Babiš
V Austrálii skončil třítýdenní mezinárodní letecký výcvik Pitch Black 26. Do rozsáhlých operací se zapojilo...
Tuzemská ekonomika by měla v letošním roce vzrůst o 2 %. Vyplývá to z nové makroekonomické prognózy České...
Počet zahraničních zaměstnanců v Česku se za posledních deset let téměř ztrojnásobil. Z údajů České národní...
Ve 2. čtvrtletí 2026 v Česku meziročně přibylo 87,2 tisíce pracujících a jejich celkový počet vzrostl na...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →