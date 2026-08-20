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Výstavbu urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici zahájil premiér Babiš

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Dne 19. srpna 2026 byla ve Fakultní Thomayerově nemocnici zahájena výstavba nového centrálního urgentního příjmu. Stavbu slavnostně zahájili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Projekt patří mezi významné investice do rozvoje nemocnice a má mimo jiné urychlit diagnostiku a zahájení léčby pacientů po jejich příjezdu.
Výstavbu urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici zahájil premiér Babiš

Výstavbu urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici zahájil premiér Babiš

Zdroj: Vláda ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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