Eden se po šesti zápasech otevírá fanouškům. Slavia zavádí povinnou aplikaci, zákaz batohů a zpřísněné vstupy

V sobotu 22. srpna 2026 ve 20:00 nastoupí Slavia proti Bohemians k prvnímu domácímu zápasu, na který smí přijít fanoušci. Od incidentu v derby, kdy domácí příznivci vběhli na hrací plochu, napadli hráče hostů a na trávník létaly světlice, uplyne přesně 105 dní. Klub v otevřeném dopise označil události za ostudu a porušení dohod s Tribunou Sever. Jenže návrat diváků neznamená návrat ke starým pořádkům. Slavia mezitím přestavěla celý vstupní systém, a klíčová změna se netýká batohů ani bezpečnostních rámů, ale toho, že každý lístek je nově svázaný s ověřenou identitou konkrétního člověka.
Konec anonymní vstupenky
Dosud stačilo mít v ruce papírový lístek nebo plastovou permanentku. Od sezony 2026/27 to neplatí. Prodej permanentek probíhá výhradně v aplikaci SLAVIA, fyzická karta je jen sběratelský artefakt bez QR kódu, ke vstupu na stadion neslouží. Jednorázové vstupenky na zápas s Bohemians si fanoušek koupí rovněž přes ověřený účet v aplikaci a QR kód se mu zobrazí až 24 hodin před výkopem.
Co znamená „ověřený účet“ v praxi:
- Otevřít profil v aplikaci a doplnit osobní údaje.
- Kliknout na „Ověřit profil“, zadat telefonní číslo a potvrdit SMS kódem.
- Naskenovat občanský průkaz nebo cestovní pas.
U dětí bez dokladu s fotografií je možné ověření na pokladnách s rodným listem nebo kartou pojištěnce. Celý proces zabere pár minut, ale bez něj se fanoušek na stadion nedostane. Chce-li někdo vstupenku darovat, může ji přeposlat, ovšem jen na jiný ověřený e-mail. Žádné předávání lístku z ruky do ruky před turniketem.
Batohy, rámy, dřívější příchod
Návštěvní řád Fortuna Areny nově zakazuje vstup s batohy, velkými zavazadly, kufry i velkými fotoaparáty. Formulace je široká a rozměrový limit typu „do 30 centimetrů“ v otevřeném textu řádu chybí. Kdo přijde s batohem, má dvě možnosti: uložit ho do úschovny, nebo se otočit. Odmítne-li návštěvník prohlídku či nesplní podmínky vstupu, dovnitř nepůjde, a vstupné se nevrací.
K tomu přibývají technické vrstvy kontroly: bezpečnostní rámy, skenery, turnikety s čtečkami QR a PDA zařízení pořadatelů. Permanentkáři musí projít přesně přiděleným vchodem, u některých vstupů fungují takzvané vzduchové zóny řídící tok lidí. Přesný čas čekání ve frontě klub negarantuje, ale redakční dedukce je jednoznačná: kdo přijde dvacet minut před výkopem jako dřív, riskuje, že úvodní hvizd uslyší zvenku.
Proč ne kamery s rozpoznáváním obličejů
Po derby se ozývaly hlasy volající po nasazení technologie rozpoznávání obličejů. Slavia sama naznačila zájem. Jenže mezi běžným kamerovým záznamem a biometrickou identifikací v reálném čase leží právní propast.
Úřad pro ochranu osobních údajů ve stanovisku z 20. května 2026 vysvětlil rozdíl: klasický kamerový záznam je v pořádku a klub ho smí pořizovat. Automatické zpracování obličejových charakteristik v reálném čase, tedy živé porovnávání tváří s databází nežádoucích osob, ale vyžaduje zákonnou oporu ve veřejném zájmu. Ta v Česku neexistuje. Místopředseda úřadu Josef Mička to v rozhovoru pro Radiožurnál potvrdil: bez změny legislativy by klubu hrozila pokuta a zákaz systém používat.
Slavia proto pracuje s řetězcem, který biometriku obchází: ověřený účet svázaný s dokladem → QR průchod turniketem → kamerový záznam incidentu → následná identifikace ve spolupráci s policií. Právě tímto způsobem klub po derby dohledal a doživotně vyloučil konkrétního útočníka.
Jak tvrdá je Slavia ve srovnání s ostatními
Digitalizace vstupu není v české lize unikát. Sparta prodává permanentky přes SPARTA iD a vlastní aplikaci, ale stále rozesílá i fyzickou kartu s QR kódem, která ke vstupu slouží. Bohemians spustili aplikaci BOHEMKA, vedle ní ale funguje Ticketportal i fyzický prodej v Ďolíčku a plastová karta zůstává plnohodnotným vstupním dokladem.
Slavia jde dál než oba rivalové v jednom zásadním bodě: fyzická karta přestala být vstupním dokladem. Kdo nemá ověřený účet v aplikaci, na stadion se nedostane, bez ohledu na to, kolik sezon permanentku platí.
U zavazadel je Fortuna Arena přísnější i než O2 arena, která pracuje s limitem 40 × 30 × 20 cm pro nadměrná zavazadla. Slavia batohy zakazuje jako kategorii.
Nová pravidla přitom nejsou nastavená jen pro rizikové zápasy. Ověřený ticketing a validace permanentek platí systémově pro celou sezonu 2026/27. Návštěvní řád ale umožňuje režim u vybraných utkání ještě zpřísnit, třeba o kontrolu totožnosti podle dokladu přímo u vstupu.
Co hrozí za porušení pravidel
Sankce v návštěvním řádu jsou odstupňované:
- Pyrotechnika: zákaz vstupu na 1 až 3 roky.
- Vstup nebo pokus o vstup na hrací plochu: 2 až 5 let.
- Fyzické napadení nebo ohrožení zdraví házením předmětů: až doživotní zákaz.
Klub po derby vyhlásil nulovou toleranci k zahalování obličeje, konkrétní sankční sazbu za tento přestupek ale v otevřeném znění řádu samostatně nerozepsal.
Bezpečnost v Edenu roste výměnou za část spontaneity, kterou zápasový den dosud nabízel. Slavia nestaví zeď z represe, staví systém, ve kterém je každý vstup trasovatelný. A to je změna, která přežije i sobotní zápas s Bohemians.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner