Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

TIP NA VÝLET: Šplhání po skalách, lesy a rozhledna. To je Kamenný vrch u Šumperka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Výlet na Kamenný vrch u Šumperka zahrnuje náročnější stoupání, rozhlednu s krásnými výhledy, ale i malebné horské lesy. Výstup nahoru si zamilují především děti, protože trasa nevynechá snad ani jeden skalní útvar na cestě.
Kamenný vrch u Šumperka

Kamenný vrch u Šumperka

Zdroj: Michal Šverdík
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Řemeslníci pozor. Přerov hodlá přes noc zakázat parkování dodávek v ulicích
Řemeslníci pozor. Přerov hodlá přes noc zakázat parkování dodávek v ulicích
VIDEO: U Potštátu dnes spadla 30metrová větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn
VIDEO: U Potštátu dnes spadla 30metrová větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn

U Potštátu na Přerovsku dnes spadla jedna ze čtyř větrných elektráren. Příčina pádu třicet metrů vysokého...

Při požáru garáže v Přerově shořel sportovní Mercedes. Jeden člověk se zranil
Při požáru garáže v Přerově shořel sportovní Mercedes. Jeden člověk se zranil

Sportovní vůz Mercedes dnes shořel při požáru garáže v Přerově. Oheň likvidovaly čtyři jednotky hasičů,...

Prostějov dá na opravu Plumlovského zámku milion korun, krovy napadla dřevomorka
Prostějov dá na opravu Plumlovského zámku milion korun, krovy napadla dřevomorka

Prostějovská radnice dá milion korun na opravu Plumlovského zámku. Památka nyní dostává novou fasádu,...

Řidič pohnojil křižovatku v Přerově. Omylem stiskl tlačítko, rameno smetlo chodce
Řidič pohnojil křižovatku v Přerově. Omylem stiskl tlačítko, rameno smetlo chodce

Jednatřicetiletý řidič zemědělského stroje pohnojil křižovatku v Přerově. Omylem stiskl tlačítko pro...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.