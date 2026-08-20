TIP NA VÝLET: Šplhání po skalách, lesy a rozhledna. To je Kamenný vrch u Šumperka

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TIP NA VÝLET: Šplhání po skalách, lesy a rozhledna. To je Kamenný vrch u ŠumperkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Výlet na Kamenný vrch u Šumperka zahrnuje náročnější stoupání, rozhlednu s krásnými výhledy, ale i malebné horské lesy. Výstup nahoru si zamilují především děti, protože trasa nevynechá snad ani jeden skalní útvar na cestě.
Kamenný vrch u Šumperka
Zdroj: Michal Šverdík
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