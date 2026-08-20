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DRBNA HISTORIČKA: Zlatý most býval vstupní branou do Budějovic

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Zlatý most byl kolem roku 1900 důležitou vstupní branou do Českých Budějovic. Historik Jan Schinko v dalším díle Drbny historičky připomíná historii mostu, výběr mýta i okolní restaurace a pivovar. Věnuje se také zboření Wendlerova hostince a Velkého pivovaru a proměně místa, kde později vyrostl blok domů hovorově nazývaný Savoy.
DRBNA HISTORIČKA: Zlatý most býval vstupní branou do Budějovic

DRBNA HISTORIČKA: Zlatý most býval vstupní branou do Budějovic

Zdroj: Jan Schinko
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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