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Čím přihnojit tchýnin jazyk? Použijte osvědčená přírodní hnojiva

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Tato rostlina patří mezi oblíbené pokojovky zejména pro svou nenáročnou péči. Tchýnin jazyk snese méně světla nebo občasné zapomenutí zálivky. Navíc patří do kategorie rostlin, které čistí vzduch. Z tohoto důvodu se skvěle hodí například do ložnice. Pozor si dejte jen v případě, že máte doma malé děti nebo domácí mazlíčky, protože je mírně jedovatý. I přes svou nenáročnost se vyplatí tuto pokojovku čas od času přihnojit.
Tchýnin jazyk

Tchýnin jazyk

Zdroj: Náš dům
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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