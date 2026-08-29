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Nový vůdce Sparty Karabec čelí prvním problémům. Jako Krejčí se chovat nechce

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Dva dny po převzetí kapitánské pásky vede Adam Karabec Spartu do vyprodaného derby se Slavií, z pátého místa tabulky.
Nový vůdce Sparty Karabec čelí prvním problémům. Jako Krejčí se chovat nechce

Nový vůdce Sparty Karabec čelí prvním problémům. Jako Krejčí se chovat nechce

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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