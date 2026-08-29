Nový vůdce Sparty Karabec čelí prvním problémům. Jako Krejčí se chovat nechce

Čtvrtek 28. srpna 2026, oficiální web Sparty. Klub oznamuje, že novým kapitánem A-týmu je třiadvacetiletý Adam Karabec, jeho zástupcem Patrik Vydra. Jenže neděle 30. srpna už klepe na dveře a s ní derby na Letné proti vedoucí Slavii. Mezi jmenováním a největším zápasem sezony leží pouhých osmačtyřicet hodin. Pro nového lídra kabiny je to křest ohněm, jaký si sám vybrat nemohl.
Páska po Haraslínovi, ne po Krejčím
Často opakovaný narativ říká, že Karabec přebírá štafetu po Ladislavu Krejčím. Realita je přesnější: bezprostředním držitelem pásky byl Lukáš Haraslín, který Spartu opustil v létě 2026. Spolu s ním odešel i stoper Asger Sørensen, další z lídrů kabiny. Sparta tak musela kapitánskou hierarchii poskládat prakticky od nuly. Krejčí je v příběhu přítomný jako symbol jiného typu vůdcovství, dominantní osobnost, kolem níž se točila celá kabina. Karabec se od tohoto modelu vědomě odklání. Ne proto, že by Krejčího kritizoval, ale proto, že Sparta dnes staví na sdíleném vedení.
Kolektivní model místo jednoho hlasu
Trenér Brian Priske opakovaně zdůrazňuje, že kapitán nemůže fungovat sám. U Karabce klub vyzdvihuje pozitivitu, oblíbenost v šatně a schopnost komunikovat napříč mezinárodně složeným kádrem. Vydra jako vicekapitán není jen formální pojistka, je to pravá ruka, která má aktivně pomáhat řídit kabinu. Existuje širší kapitánská skupina, jejíž přesné složení klub nezveřejnil, ale princip je jasný: odpovědnost se dělí.
Už Haraslín v rozhovoru pro Livesport říkal, že „ani Krejčí na to nebyl sám“. Karabec tuto linii přebírá a posouvá dál. Nejde o měkčí verzi předchozích kapitánů. Jde o jiný model pro jinak poskládaný tým.
Čísla, která tlačí
Před derby mluví tabulka jasně. Sparta má po pěti kolech devět bodů, bilanci 3-0-2 a skóre 12:7. Páté místo. Slavia je první s jedenácti body. Rozdíl dvou bodů nevypadá dramaticky, ale psychologicky je obrovský: Sparta se v posledních sezonách prezentovala jako aspirant na titul a pátá příčka před šestým kolem je pod očekáváním.
Karabcův první ostrý test s páskou přitom dopadl výborně: v Brně proti Artisu vedl tým k výhře 4:0 a sám se prosadil z penalty. Jenže derby je jiná kategorie. Vyprodaná Letná, nedělní výkop ve 20:00, emoce na hraně. Právě tady se ukáže, jestli kolektivní model vedení funguje i pod maximálním tlakem.
Dozrávání přes Hamburk a Lyon
Kdo sledoval Karabcovu kariéru, ví, že tlak není nic nového. V rozhovoru pro Livesport Daily z října 2025 sám popisoval, jak na něj doléhal už odmala a jak po přechodu do sparťanského áčka šel do „úplně jiného levelu“. Hostování v Hamburku a Lyonu ho podle sportovního ředitele Tomáše Sivoka i samotného Priskeho výrazně posunula: pracoval na řeči těla, na okamžitém přepínání po ztrátě míče, na osobní odpovědnosti mimo hřiště.
Se 148 soutěžními zápasy za Spartu, patnácti góly, jedenácti asistencemi, dvěma ligovými tituly a dvěma domácími poháry má na papíře víc než dost. Sám přiznával, že na začátku by kapitána dělat nechtěl. Pak poznal tým zevnitř a změnil názor. Podle oficiálního oznámení klubu má vést nejen mužstvo, ale „svým způsobem i celý klub“.
Ochrana mladých jako vedlejší mise
Karabcova osobní zkušenost s tlakem v mládí dává smysl i v kontextu dalšího sparťanského talentu, Huga Sochůrka. Sedmnáctiletý záložník dostal v srpnu 2026 nový víceletý kontrakt a Sivok o něm mluví jako o mimořádném talentu. Karabec ví, jak rychle dokáže přepálené očekávání mladého hráče spálit. Právě tady může jeho typ vedení (komunikativní, podpůrný, bez potřeby dominovat) fungovat lépe než model jednoho silného hlasu.
Nedělní derby ukáže první odpovědi. Ne na to, jestli je Karabec dobrý kapitán, na to je příliš brzy. Ale na to, jestli Sparta dokáže pod novým vedením kabiny zvládnout moment, kdy se tlak nedá rozdělit do žádné skupiny a zůstane na hřišti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl