Cverna se rozohnil kvůli dopingu v Oktagonu. Podle něj jsou skoro všichni zápasníci na drogách a testování je fraška

Co přesně Cverna řekl a na čem to stojí
Cvernova argumentace, jak ji zachytil sekundární zdroj
MMA Shorties odkazující na rozhovor pro eXtra.cz, stojí na dvou nohách. Za prvé: výsledky testů se podle něj veřejně nepropisují, takže celý systém funguje „pro sebe“. Za druhé: doping je prý „vidět na těle“ bojovníků.
Ani jednu z těchto nohou nepodepřel daty. Žádný seznam pozitivních nálezů, žádná statistika, žádné konkrétní jméno. Číslo 95 procent je jeho osobní odhad, a v otevřených zdrojích pro něj neexistuje žádná opora. To je potřeba říct jasně.
Zároveň ale platí něco jiného: Cverna není náhodný troll z komentářů. Oficiální profil na
webu Oktagonu ho vede jako profesionálního bojovníka těžké váhy s boxerským zázemím. Na české scéně se pohybuje roky. Jeho vztah s Oktagonem a šéfem Ondřejem Novotným je přitom komplikovaný, v listopadu 2024 Novotného veřejně napadal kvůli přístupu k bojovníkům mimo organizaci, o rok později s ním naopak jednal o rozlučkovém zápase. Nejde tedy o čistou pomstu ani o čistou loajalitu. Co antidopingový program Oktagonu skutečně pokrývá
Tady začíná ta zajímavější část příběhu. V lednu 2026 oznámil
Antidopingový výbor ČR spolupráci s Oktagonem. Program běží od června 2026 v pilotní fázi. Odběry provádějí komisaři ADV podle mezinárodních standardů, vzorky putují do laboratoří akreditovaných Světovou antidopingovou agenturou. To zní solidně.
Jenže rozsah testovaných látek je zatím úzký:
Aktuálně testované kategorie: stimulanty (WADA S6) a narkotika (WADA S7). Teprve zvažované: diuretika (S5) a manipulace s krví (M1). Mimo aktuální záběr: anabolické steroidy, peptidové hormony, růstový hormon, tedy přesně ty látky, které si většina lidí pod slovem „doping“ představí.
Oficiální vysvětlení Oktagonu: začíná se tam, kde jsou podle průzkumů v bojových sportech největší bezprostřední zdravotní rizika. Plný rozsah má přijít v horizontu tří až pěti let. Je to pragmatický přístup? Bezpochyby. Je to ale zároveň přístup, který Cvernově rétorice nahrává, protože pokud netestujete steroidy, těžko někoho za steroidy chytíte.
Sankce na papíře versus sankce v praxi
Oficiální
antidopingová pravidla Oktagonu vypadají na první pohled přísně:
Provinění První případ Opakovaný případ Pozitivní nález 6–12 měsíců + pokuta 100 % odměny 15–24 měsíců Odmítnutí kontroly 12 měsíců 12–24 měsíců
Pro srovnání: v UFC pod režimem CSAD jsou veřejně dohledatelné sankce za rok 2026 v rozpětí 6 až 24 měsíců podle typu látky. Základ Oktagonu je tedy na spodní hraně, a hlavně mu chybí to, co UFC má: veřejně přístupná
databáze testů se jmény, daty a výsledky.
K srpnu 2026 se v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat jediný jmenně zveřejněný pozitivní případ pod novým programem Oktagonu. To neznamená, že žádný neexistuje. Znamená to, že veřejně viditelná stopa chybí. ADV ČR sice výsledky kontrol zveřejňuje, ale anonymně, podle kódu vzorku a data odběru. Nakládání s výsledky a disciplinární řízení si Oktagon řeší podle vlastních interních pravidel.
Proč je průhlednost důležitější než Cvernovo číslo
Mimochodem, Cverna se v rozhovoru odvolával na model „jako USADA“. Jenže USADA pro UFC skončila k 1. lednu 2024, od té doby běží program pod hlavičkou CSAD a Drug Free Sport International s celoročním testováním bez ohlášení, odběry moči i krve a biologickým pasem sportovce. Oktagon zatím testuje jen v den zápasu, před ním nebo bezprostředně po něm, a kontrolované osoby vybírá dopingový komisař. Celoroční režim hlášení pobytu, který je standardem robustních systémů, v programu není.
Podle nás je právě tohle jádro problému, ne Cvernových 95 procent, ale otázka, jestli pilotní režim s omezeným rozsahem látek a interním nakládáním s výsledky dokáže přesvědčit kohokoli mimo samotný Oktagon. Dokud neexistuje veřejně čitelná stopa pozitivních nálezů a trestů, bude prostor pro spekulace vždycky větší než prostor pro důvěru.
Co by muselo přijít, aby kritika ztratila živnou půdu
Dvě věci. Rychlejší rozšíření testovaných látek za hranice stimulantů a narkotik, ideálně dřív než za tři až pět let. A průhledná, jmenná publikace výsledků a disciplinárních rozhodnutí, srovnatelná s tím, co dělá UFC. Oficiální dokumenty s postupným rozšířením počítají. Otázka je, jestli ho urychlí tlak zvenčí, nebo jestli zůstane u původního harmonogramu.
Cvernovo číslo 95 procent je střelba od boku bez munice. Ale terč, na který mířil, tedy slabá průhlednost a úzký záběr pilotního programu, stojí za zásah.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková