V Hanáckých kasárnách v Olomouci vyroste soukromá základní škola pro 144 dětí

V Hanáckých kasárnách v Olomouci vyroste soukromá základní škola pro 144 dětíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hanácká_kasárna,_Olomouc_(01)
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