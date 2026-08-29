Polská KSW přivedla Willyho Cao jako tvář turnaje v Liberci. Influencer má otevřít dveře na český trh

Když KSW Czech Republic zveřejnila na Instagramu posilu pro zářijový turnaj v Liberci, nešlo o nového bojovníka na kartě. Šlo o člověka s mikrofonem. Vilém „Willy“ Cao, trenér, moderátor a provozovatel kanálu, který Forbes označil za nejsilnější domácí mediální projekt zaměřený na bojové sporty, dostane na XTB KSW 121 roli, jakou polská organizace v Česku dosud žádnému lokálnímu tvůrci nesvěřila. Povede veřejné vážení a pozápasové rozhovory v kleci. Ne z komentátorské kabiny, ale přímo mezi fanoušky a zápasníky.
Proč influencer, a ne televizní komentátor
KSW v Česku není nováček. 19. září 2026 půjde o šestý galavečer na českém území a čtvrtý přímo v liberecké Home Credit Areně. Značka tu má historii, má vysílacího partnera v Nova Sport, má české a slovenské bojovníky na kartách. Co jí ale podle vlastních slov chybí, je viditelnost mezi turnaji.
Šéf organizace Martin Lewandowski to v lednu 2025 řekl pro TN.cz otevřeně: KSW chce být v Česku vidět častěji, růst může být rychlejší. Problém není v tom, že by se vstupenky neprodávaly; před KSW 103 hlásil Lewandowski šedesát procent prodaných lístků už měsíc před akcí. Problém je v mezerách mezi eventy, kdy značka z českého povědomí mizí.
Cao tohle řeší jinak než klasický sportovní moderátor. Přináší hotové publikum, které denně konzumuje MMA obsah v češtině. Jeho YouTube kanál měl na přelomu února a března 2026 kolem 127 tisíc odběratelů, desítky milionů zhlédnutí a aktivní komunitu na sociálních sítích. KSW si tím kupuje distribuční kanál, který funguje i mimo halu, před turnajem, po turnaji, v komentářích a ve sdíleních.
Co přesně bude Cao dělat, a co ne
Důležité je rozlišit, co role „tváře turnaje“ skutečně obnáší. Cao nebude sedět vedle experta a popisovat, co se děje v kleci. To u předchozího libereckého turnaje dělali Michal Martínek s Davidem Dvořákem na Nova Sport 2.
Caova role je jiná: moderace veřejného vážení den před akcí a pozápasové rozhovory přímo v oktagonu. Je to pozice orientovaná na fanoušky, viditelná, hlasitá, ale obsahově bližší hostitelskému formátu než sportovní analytice. Pro srovnání: u KSW 103 měla organizace ve fan zóně a u vážení rappera Marpa. Cao je v tomhle směru logický upgrade, protože MMA je jeho denní chleba, ne příležitostná spolupráce.
Podle nás ale tah funguje hlavně tehdy, pokud KSW dokáže Caa využít jako distribuční kanál i mimo samotnou halu. Rozhovory v kleci uvidí tisíce lidí na místě. Rozhovory na jeho YouTube a Instagramu uvidí řádově víc. Pokud zůstane jen u pódiové role, je to příjemný bonus pro diváky v aréně, ale ne strategický posun.
Hlavní zápas se změnil: Vojčák vs. Wójcik o dočasný pás
Od 28. srpna 2026 už neplatí původně avizovaný hlavní zápas. Phil De Fries, šampion těžké váhy KSW, odstoupil kvůli zranění krční páteře. Místo odvety De Fries vs. Vojčák se tak hlavním tahákem stává souboj Štefana Vojčáka s Marcinem Wójcikem, a ve hře je dočasný pás těžké váhy.
Na kartě zůstávají česká jména: Leo Brichta, Josef Štummer, Hanka Gelnarová. KSW slibuje devět zápasů a tři organizační debuty. Home Credit Arena pojme pro hokej 7 500 diváků, při koncertním uspořádání až deset tisíc, a u předchozího libereckého turnaje se očekávalo kolem osmi tisíc fanoušků.
KSW není v Česku první, kdo sází na influencery
Influencer u MMA akce není česká premiéra. OKTAGON před svým megaeventem na Edenu v roce 2024 pracoval s ambasadory včetně Niny Janové a Jakuba Schwarze. UFC zase globálně staví na partnerství s TikTokem, kde kolem vážení, tiskových konferencí a zákulisí vytváří obsah šitý na míru sociálním sítím.
KSW ale dělá něco mírně odlišného. Nedává influencerovi ambasadorský titul ani ho neposílá na TikTok s telefonem v ruce. Dává mu mikrofon přímo v kleci. Je to hybridní role, napůl moderátor, napůl tvůrce obsahu, a v českém MMA prostředí nemá přesný precedent.
Vstupenky a přenos
Vstupenky na XTB KSW 121 jsou v prodeji přes eBilet.pl a Ticketportal.cz, případně osobně v pokladně arény. Nejnižší cena na polském portálu startuje na necelých 108 zlotých včetně poplatků, tedy zhruba 650 Kč. Přenos bude dostupný přes KSWTV a CANAL+; předchozí české turnaje běžely na Nova Sport, konkrétní kanál pro KSW 121 ale organizace zatím oficiálně nepotvrdila.
Jestli se z Willyho Caa stane stálá česká tvář KSW, nebo jde o jednorázový experiment, zatím nikdo veřejně neřekl. Jisté je, že polská organizace v Česku přestala spoléhat jen na fight card a začala budovat lokální mediální vrstvu. 19. září v Liberci se ukáže, jestli to bude fungovat.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková