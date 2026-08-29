Brichta se označil za neúspěšného zápasníka a nahlas přemýšlí o konci. Pak prozradil, co ho drží v MMA

20. června 2026 ležel Leo Brichta na zádech v kleci po arm-triangle choke Patryka Kaczmarczyka. Druhý titulový pokus v KSW, druhá porážka škrcením. O devatenáct dní později organizace oznámila jeho další zápas, tentokrát doma, v Liberci, na kartě XTB KSW 121 proti Kacperu Formelovi. Mezi těmito dvěma body se odehrál rozhovor, ve kterém se čtvrtý muž pérové váhy KSW popsal slovy, která by člověk čekal spíš od nováčka po debutu než od zápasníka se dvěma titulovými šancemi a dvěma bonusy za zápas večera. „Neúspěšnej MMA zápasník,“ řekl o sobě. A dodal, že měl možná radši zůstat u IT.
Dva titulové pokusy, dvě škrcení, nula pásů
Brichtova sebekritika nestojí na vzduchoprázdnu. V únoru 2024 na KSW 91 ho Marian Mircea kontroloval v parteru, ve čtvrtém kole mu vzal záda a ukončil rear-naked chokem. O dva roky později, v červnu 2026, Kaczmarczyk nejdřív otřásl Brichtou kopem z otočky a ve třetím kole přidal arm-triangle choke. Společný jmenovatel obou proher: elitní wrestler-grappler, pozdější fáze zápasu, parter.
Na vlastní laťce (pás, nebo nic) je tedy Brichta skutečně 0 ze 2. Jenže ta laťka je extrémně vysoko. V oficiálním rankingu KSW drží čtvrtou příčku v pérové váze. Z aktuálně aktivních českých mužů v organizaci je nejvýš: Josef Štummer je šestý ve stejné divizi, Michal Martínek sedmý v těžké váze, Viktor Červinský a Samuel Bílý nemají pozici v první desítce. Bilance 4-3 v jedné z největších evropských organizací, dvě titulové šance ve dvou váhových kategoriích a dva bonusy za nejlepší zápas večera; to není profil neúspěšného zápasníka. Je to profil zápasníka, který si sám nastavil metr, na který zatím nedosáhne.
Bublina, která nechce prasknout
„Čekám, až ta bublina kolem mě praskne,“ řekl Brichta v témže rozhovoru. Jenže ta bublina má reálné základy. YouTube kanál, podcasty, streamy; sám přiznává, že internetem „sport živí a dotuje“. V rozhovoru pro Káóčko z května 2026 mluvil o streamování jako o možné nové cestě. Zároveň ale dodal větu, která celý rozpor shrnuje lépe než cokoli jiného: kdyby si měl vybrat, radši by byl bez YouTube než bez MMA.
Řeči o konci kariéry přitom nejsou nové. Už po KSW 103 v roce 2025 říkal, že po každém zápase mluví o důchodu. V dalším rozhovoru přiznal, že musí myslet na to, co bude, až skončí, ale kdy to bude, neví. Současné výroky tedy nejsou zlomový moment. Jsou další verzí vnitřního dialogu, který Brichta vede nahlas, před kamerami, a který se pokaždé zintenzivní po prohře.
Liberec jako reset, ne rozlučka
KSW Brichtu po titulové porážce neschovala. Naopak, zápas s Formelou oznámila 9. července, necelé tři týdny po nezdaru. Brichta se vrací do lehké váhy a soupeř není žádný titulový favorit; Formela je devátý v lehké divizi s bilancí 20-6 celkově, ale 2-2 uvnitř KSW.
Orientační kurzy ukazují téměř vyrovnaný zápas. Podle sekundárních srovnání se Brichtovy šance pohybují kolem 1,72–1,90, Formelovy kolem 1,90–2,02. Pro sázkový trh je to coinflip, ne jistota na tiket. Brichtovo veřejné rozpoložení narativní nejistotu ještě zvyšuje, ale sportovní data ho v zápase pořád drží: hlavní karta domácího turnaje, návrat do váhy bez titulového břemene, soupeř mimo první pětku.
Problém jménem vlastní značka
Na stejné kartě v Liberci půjde do klece i Štummer, muž na sérii tří výher, který v KSW tiše buduje pozici. Brichta je hlasitější, viditelnější, mediálně výraznější, a právě to ho paradoxně trápí. Jeho problém není nedostatek pozornosti. Je to rozpor mezi velikostí značky, kterou si vybudoval, a absencí pásu, kterým by si ji sám před sebou ospravedlnil. Prohry ho podle vlastních slov „sžírají“, očekávání se nenaplnila, a kdyby mohl ze života něco vymazat, byly by to pochybnosti.
19. září v Liberci nepůjde o titul. Půjde o to, jestli si Brichta dokáže před domácím publikem připomenout, proč ta bublina kolem něj vůbec vznikla.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková