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Belladonna z Na lovu přiznala svou Achillovu patu. Sport ji trápí dodnes, soutěžícím ale dala radu, která může změnit hru

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Vědomostní show Na lovu slaví pět let a 834 odvysílaných epizod. Její nejmladší lovkyně přitom znovu otevřela téma, o kterém mluví od prvního dne v pořadu.
Belladonna z Na lovu přiznala svou Achillovu patu. Sport ji trápí dodnes, soutěžícím ale dala radu, která může změnit hru

Belladonna z Na lovu přiznala svou Achillovu patu. Sport ji trápí dodnes, soutěžícím ale dala radu, která může změnit hru

Zdroj: Se svolením TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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