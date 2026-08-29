Belladonna z Na lovu přiznala svou Achillovu patu. Sport ji trápí dodnes, soutěžícím ale dala radu, která může změnit hru

Viktorie Mertová, kterou diváci Novy znají pod přezdívkou Belladonna, nastoupila do
Na lovu v říjnu 2022 a hned při svém představení řekla, co ji pálí: sport. Ne jako životní styl, ale jako kvízová kategorie. V press kitu o rok později uvedla jako svůj oblíbený sport softball, s dovětkem, že jí „vůbec nejde“. Od té doby se nic nezměnilo. Belladonna čte, dohání starší zásadní filmy, hraje hospodské kvízy s kolegou Panem Lišákem a říká, že se zajímá o všechno kolem sebe, protože nikdy neví, co se jí bude hodit. Sport ale zůstává mezerou, kterou nezaplnila. A právě tahle otevřenost ukazuje něco podstatného o celém pořadu. Lovci nejsou neporazitelní roboti
Belladonnina sportovní slabina není žádná anomálie. Když se podíváte do oficiálních materiálů Novy, zjistíte, že každý lovec má svou díru. Kvízová dáma
přiznává problémy s moderními filmy, zahraniční hudbou, a taky se sportem. Doktor Vševěd naopak říká, že sport pro něj problém není, ale trápí ho technika, medicína a nejmodernější kultura. Kalkulátor sport dokonce řadí mezi své silné disciplíny.
Jinými slovy:
Na lovu nestojí na pěti vševědoucích strojích. Stojí na lidech, kteří mají hluboké znalosti v jedněch oblastech a prokazatelné mezery v jiných. Pro soutěžící je to klíčová informace. Pokud padne sportovní otázka, Belladonna se může zadrhnout. A právě takové momenty rozhodují o tom, jestli si tým odnese peníze. Pět let, 22 milionů a jeden nový nástroj
Pořad
Na lovu oslavil páté výročí, první epizoda se odvysílala 16. srpna 2021 a od té doby soutěžící vyhráli celkem 22 385 500 Kč. Aktuálně běží devátá série, vysílání drží každý všední den v 17:30.
K výročí Nova spustila mobilní aplikaci, která simuluje kompletní průběh soutěže:
Kvalifikační minuta – odpovídáte na čas, stejně jako ve studiu. Lov – postupujete po herním poli proti virtuálnímu lovci. Finálová štvanice – závěrečný tlak, kde rozhodují sekundy. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova
Jak si Redakce VIPŽivot všimla, aplikace je zdarma pro Android i iOS, nabízí tisíce otázek (nových i odvysílaných), žebříček hráčů a bonusový obsah
včetně zákulisních informací. Oproti televizní verzi je individuální, ne týmová, a hlavně opakovatelná. Můžete hrát víckrát denně, zkoušet různé strategie a zvykat si na tempo. Proč je trénink pod tlakem cennější než vědomosti z gauče
Belladonna v rozhovorech opakovaně zmiňuje, že pokud nervozita přijde, většinou z ní spadne až s průběhem hry. Nova aplikaci přímo prodává jako způsob,
jak si „vyzkoušet, jaké to je být pod tlakem“ ještě před natáčením. A tady se skrývá jádro rady, která může soutěžícím skutečně pomoct.
Podle nás totiž pro většinu lidí, kteří se do Na lovu přihlásí, není rozhodující rozsah znalostí. Rozhodující je schopnost udržet tempo a klid v minutových kolech.
Doma na gauči odpovíte správně, protože máte čas přemýšlet a nikdo na vás nekouká. Ve studiu běží odpočet, svítí světla a lovec stojí naproti. Aplikace tenhle tlak nenahradí úplně, ale nabízí něco, co dosud neexistovalo: opakovaný nácvik rozhodování pod časem, bez kamer, ale se stejnou strukturou hry. Jak se dostat do křesla soutěžícího
Kdo si chce vyzkoušet víc než aplikaci, může se přihlásit přes
oficiální castingový rozcestník TV Nova, kde je aktivní položka „Na lovu – soutěžící“ s formulářem. Co přesně následuje po odeslání přihlášky, web detailně nerozepisuje, další instrukce dává produkce individuálně.
Belladonna v pořadu působí čtvrtým rokem a sport ji trápí pořád stejně. Ale
právě proto je: i lovci mají místa, kde je lze zasáhnout. Stačí vědět kde a zvládnout to pod tlakem. Na lovu po 834 epizodách stále napínavé
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová