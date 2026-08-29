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Za humny je drak: Panáky na posilnění před polibkem, předabování a problém s moravským přízvukem

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Oblíbená pohádka Za humny je drak skrývá nejedno produkční tajemství. Natáčení provázely výměny hlasů i popíjení před romantickou scénou.
Za humny je drak

Za humny je drak

Zdroj: FOTO:Otto Kamenský, distr. FILMBOX+
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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