Novotný vysvětlil, proč se UFC do Prahy nevrátí. Zmínil částky, které Česko nemá šanci zaplatit

Srbsko za jediný turnaj UFC Fight Night v Bělehradě uvolnilo přes 53 milionů korun z veřejných peněz. Praha nemá nikoho, kdo by podobnou hru hrál.
UFC nejezdí, kam chce, ale tam, kde dostane zaplaceno
Novotný to v pořadu formuloval přímočaře. UFC dnes funguje v režimu, kdy mezinárodní turnaje nepořádá tam, kde jsou nadšení fanoušci, ale tam, kde dostane finanční garance nebo partnerství s hostitelskou destinací. Promotér Oktagonu přitom mluví z pozice člověka, který sám řeší ekonomiku velkých MMA akcí, a čísla, která zmiňuje, nejsou malá.
Jako klíčovou analogii použil Německo. Pokud Dana White nechce jet ani do Berlína nebo Mnichova, kde je nesrovnatelně větší trh než v Česku, proč by měl chtít Prahu? Silnější ekonomika automaticky neznamená turnaj. Rozhodující je, jestli někdo přijde s konkrétní nabídkou.
Srbský benchmark: 260 milionů dinárů z ministerstva
Že nejde o abstraktní debatu, ukazuje případ Srbska. Srbské ministerstvo sportu 5. června 2026 schválilo pro „UFC FIGHT NIGHT BELGRADE“ částku 260 milionů dinárů. V přepočtu kurzem ČNB z poloviny června jde o zhruba 53,6 milionu korun.
A nebyla to spontánní akce. Už 16. dubna dala srbská vláda formální souhlas s kandidaturou tamního MMA svazu na pořádání turnaje. Teprve o sedm týdnů později přišlo schválení konkrétní sumy. Vládou připravený projekt, ne náhodný nákup.
Podobný model běží v Ázerbájdžánu. TKO Group Holdings letos v dubnu oznámila víceleté partnerství s ministerstvem mládeže a sportu a okruhem Baku City Circuit, jeden Fight Night ročně až do roku 2028. Přesná finanční hodnota zveřejněna nebyla, ale jde o systémový závazek, ne jednorázovou vstupenku.
Procházkův paradox
Jiří Procházka drží Česko na mapě UFC jako žádný jiný domácí bojovník. Jenže právě to je podle Novotného problém pro pražský turnaj. Procházka má světovou sledovanost, čtyři z jeho devíti zápasů v UFC byly titulové příležitosti, prakticky každý druhý souboj. UFC takové jméno logicky šetří na velké číslované akce s globálním dosahem, ne na lokální evropský Fight Night.
Novotný připomíná, že Procházka sám rozjel kampaň, ve které se nabízel jako ambasador případného českého turnaje. Lobovat může. Rozhodnout ne. Pro UFC je česká hvězda příliš cenná na to, aby ji „spálili“ na kartě, která by měla menší komerční dopad než hlavní večer číslovaného turnaje někde v Las Vegas.
Praha neumí hrát pobídkovou hru
V Česku dnes neexistuje veřejně dohledatelný signál, že by stát, město nebo soukromý partner chystal finanční model srovnatelný se Srbskem. Novotný sám říká, že si neumí představit, kdo by takovou částku zaplatil. Jeho odhad se pohybuje v řádu milionů eur.
I kdyby šlo „jen“ o srbských 53,6 milionu korun, je to pro český kontext výjimečný výdaj. Stát by technicky takovou sumu uvolnit mohl. Otázka ale zní, jestli chce, a jestli by to politicky obhájil jako veřejné financování komerční akce americké organizace.
Celý příběh proto není o tom, že by UFC Prahu nechtělo. Je o tom, že Praha nehraje stejnou pobídkovou hru jako Bělehrad nebo Baku. Dokud se to nezmění, zůstane poslední český turnaj UFC ten z února 2019.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek