Máte malý byt? Chyby, kterým se při zařizování vyhnout

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Máte malý byt? Chyby, kterým se při zařizování vyhnoutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zařizování malého bytu vyžaduje promyšlený přístup. Na co byste si měli dát pozor a čeho se vyvarovat?
malý byt
Zdroj: Náš dům
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
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