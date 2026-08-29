Skandál na tribuně v Plzni. Fanoušci Crvene zvezdy oslavovali válečného zločince

Skandál na tribuně v Plzni. Fanoušci Crvene zvezdy oslavovali válečného zločincePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fanoušci Crvene zvezdy Bělehrad roztáhli na tribuně transparent oslavující válečného zločince Ratka Mladiće
Tragická nehoda se stala v noci na sobotu na dálnici D5, kde havaroval vůz značky BMW s cizí registrační...
Malebný šumavský zámek Mokrosuky nedaleko Sušice vlastní rodina historického šermíře, kováře a mečíře Jana...
Tragickou nehodu dvou československých stíhaček MiG-15T připomíná na německé straně Šumavy těsně za státní...
Pohonné hmoty v Plzeňském kraji za poslední týden zdražily. Litr benzinu Natural 95 se u čerpacích stanic v...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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