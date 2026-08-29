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Skandál na tribuně v Plzni. Fanoušci Crvene zvezdy oslavovali válečného zločince

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Nepříjemnou dohru může mít pro Crvenu zvezdu Bělehrad incident, který se odehrál na tribuně hostů během odvety 4. předkola fotbalové Evropské ligy v Plzni. Fanoušci Crvene zvezdy totiž v hledišti roztáhli transparent s nápisem oslavujícím nechvalně známého bosensko-srbského generála Ratka Mladiće. Válečný zločinec zemřel ve vězení jen několik hodin před utkáním.
Fanoušci Crvene zvezdy Bělehrad roztáhli na tribuně transparent oslavující válečného zločince Ratka Mladiće

Fanoušci Crvene zvezdy Bělehrad roztáhli na tribuně transparent oslavující válečného zločince Ratka Mladiće

Zdroj: Repro: 1899 Mode Ultrà via X
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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