Šampion UFC si v momentu největšího triumfu přetrhl vaz. Teď prozradil, kdy se chce vrátit do oktagonu

12. dubna 2026 v Miami vstoupil Carlos Ulberg do oktagonu jako vyzyvatel a odešel jako šampion polotěžké váhy UFC. Výhra KO v čase 3:45 prvního kola nad Jiřím Procházkou vypadala na papíře čistě. Realita uvnitř klece byla jiná: Novozélanďan si během úvodních výměn přetrhl přední zkřížený vaz (ACL) v pravém koleni a zbytek zápasu dobojoval na jedné zdravé noze. Pět dní po galavečeru ESPN potvrdila, že Ulberg podstoupil operaci kolena. Pás získal, ale s ním i diagnózu, která ho vyřadí minimálně na rok.
Návrat na začátku roku 2027: cíl, ne datum v kalendáři
Ulberg koncem července 2026 poprvé veřejně naznačil časový horizont. Pro Sherdog řekl, že se dívá na „začátek příštího roku“ a že zbytek roku 2026 je mimo hru. Žádný konkrétní měsíc, žádný ohlášený soupeř, žádný potvrzený turnaj. Jde o osobní cíl, ne o domluvený zápas.
Devět až jedenáct měsíců od dubnové operace (přesně tam spadá začátek roku 2027) je z pohledu sportovní medicíny spíš konzervativní než agresivní plán. Moderní rehabilitace po rekonstrukci ACL se neřídí jen kalendářem. Recenzované přehledy publikované přes PMC zdůrazňují takzvaný kriteriální přístup: sportovec musí projít funkčními testy síly, stability a propriocepce a zároveň splnit psychologická kritéria připravenosti. Část elitních sportovců se na původní úroveň nevrátí ani do dvou let. Ulberg sám řekl, že nechce návrat uspěchat a riskovat další zranění. Není to póza. Je to statisticky podložená opatrnost.
Polotěžká váha: divize, která neumí udržet šampiona
Ulbergova nucená pauza není anomálie. Je to čtvrtý případ za čtyři roky, kdy polotěžká váha UFC přišla o aktivního držitele titulu:
- Jiří Procházka uvolnil pás v listopadu 2022 kvůli zranění ramene.
- Jamahal Hill přišel o titul kvůli zranění v roce 2023.
- Alex Pereira uvolnil pás v únoru 2026, protože přestoupil do těžké váhy.
- Carlos Ulberg je šampionem od dubna 2026, ale nemůže bojovat minimálně do roku 2027.
Výsledek? Divize, která za poslední roky prakticky nepoznala stabilní vládu. UFC zatím veřejně neoznámila, zda vyhlásí dočasný titul, nebo nechá frontu čekat. Podle CBS Sports se mezi hlavními kandidáty na případný dočasný souboj o pás točí jména Magomed Ankalajev, Jiří Procházka, Khalil Rountree a Paulo Costa.
Sám Ulberg na šanghajské tiskové akci koncem srpna 2026 navrhl konkrétní párování: Ankalajev proti Procházkovi a Costa proti Rountreemu. Z vítězů by vzešel muž, který by ho čekal po návratu. Je to logický plán, ale vyžaduje, aby UFC skutečně tyto zápasy domluvila. A to se zatím nestalo.
Procházkův stín: comeback, který varuje
Procházka sám prošel téměř identickým scénářem, jen z opačné strany. V listopadu 2022 uvolnil titul kvůli rameni. Vrátil se po šestnácti měsících na UFC 295 v listopadu 2023. A hned prohrál. TKO od Pereiry. Druhý pokus na UFC 303 v červnu 2024 dopadl stejně, KO.
Dvě titulové porážky po návratu ze zranění jsou tvrdá data, ne narativ. Procházka ví, co znamená přijít zpátky po dlouhé pauze a zjistit, že tělo i načasování jsou jinde. Právě proto je jeho pozice v současné vyzyvatelské frontě zajímavá: není favoritem, ale je jménem, které UFC potřebuje. Ulbergova absence mu paradoxně dává čas a prostor, který by jinak neměl.
Co čeká šampiona a co divizi
Nejrealističtější okno pro Ulbergovu první obhajobu je leden až březen 2027, pravděpodobně na číslovaném PPV. Aby se to stalo, musí projít kompletní rehabilitací, splnit funkční kritéria a dostat od lékařů zelenou pro plný kontaktní trénink. Každý z těchto kroků může harmonogram posunout.
Mezitím stojí polotěžká váha na provizoriu. Ankalajev čeká, Procházka čeká, Rountree a Costa čekají. Pokud UFC do konce roku 2026 nevyhlásí dočasné řešení, bude to nejdelší období bez aktivního šampiona v historii této divize. A pokud ho vyhlásí, přibude další dočasný pás v kategorii, která jich za poslední roky viděla víc než definitivních obhajob.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka