Nepřítel Sparty i Slavie. Přeběhlík Jurásek to v derby schytá od obou táborů

Třiadvacetiletý křídelník se dostal do situace, kterou si sám zkomplikoval dávno předtím, než oblékl rudý dres. Ze Slavie odešel v lednu 2025 do Norwiche, tam se neprosadil a v létě 2026 přijal hostování s opcí na Letné, rovnou k úhlavnímu rivalovi svého bývalého klubu. Jenže problém není jen samotná změna dresu. Juráskovi se vrátil vlastní archiv: starší příspěvky namířené proti Spartě, které fanoušci na Letné vytáhli okamžitě po oznámení transferu. A v Edenu ho za přestup k rivalovi považují za zrádce. Výsledek? Hráč, který nemá domov na žádné z pražských tribun.
Debut s příchutí odmítnutí
Pátek 15. srpna 2026, Letná, ligový zápas s Teplicemi. Jurásek poprvé nastoupil v dresu Sparty před domácím publikem. Místo potlesku přišel pískot. Z kotle se ozýval vulgární chorál, jehož pointa byla jednoznačná: nechceme tě tady. Atmosféra zhoustla při závěrečné děkovačce, spoluhráči a trenér Priske ho vzali ke kotli, kde se Jurásek omluvil za své dřívější výroky proti Spartě. Podle reportáží iDNES a iSportu omluva proběhla, ale okamžitý obrat nepřinesla. Kotel ji vzal na vědomí, ne na milost.
Na druhé straně Vltavy to nevypadá lépe. Po návratu fanoušků do Edenu, kde Slavia odehrávala první zápasy po trestu za květnové derby, si Jurásek vysloužil nadávky a pískot i od publika, které ho ještě nedávno považovalo za vlastního odchovance.
Hušbauer ví, jak to bolí
Josef Hušbauer přestoupil opačným směrem, ze Sparty do Slavie, a v rozhovoru pro iROZHLAS popsal psychickou cenu takového kroku s nečekanou otevřeností. Prvních šest měsíců označil za nejtěžší období kariéry. Ale zároveň upozornil na zásadní rozdíl: jemu nešel naproti chorál celého kotle a neexistovaly sociální sítě, které by mu denně připomínaly, co kdy řekl.
U Juráska je podle Hušbauera klíčový právě ten archiv. „Fanouškům nevadí tolik samotný přestup, vadí jim ty příspěvky proti Spartě,“ řekl. Cestu ven vidí jedinou: čas, bojovnost a kvalita na hřišti. Žádná tisková konference ani instagramový příspěvek to nevyřeší. Fanoušci odpouštějí, když vidí, že hráč nechá na trávníku všechno.
Český fotbal zná podobné příběhy. Horst Siegl, Karel Straka, Nicolae Stanciu, Srdjan Plavšić, Jan Kuchta; každý z nich prošel ohněm přestupu mezi pražskými S. Straka potřeboval policejní ochranu. Kuchtu si slávističtí fanoušci počkali po derby s nadávkami. Stanciu si pozici v Edenu vybojoval trofejemi. Společný jmenovatel? Žádný z nich neměl proti novému klubu veřejně archivované výroky. Jurásek ano.
Derby pod policejním dohledem
Nedělní zápas se hraje ve stínu květnového skandálu. 9. května 2026 vedla Slavia doma 3:2, když fanoušci z Tribuny Sever vtrhli na hřiště. Brankář Sparty Jakub Surovčík byl napaden, sparťanská výprava odmítla duel dohrát a odjela z Edenu. Následoval tvrdý verdikt: kontumace 0:3, pokuta deset milionů korun pro Slavii a čtyři soutěžní zápasy před prázdnými tribunami.
Právě proto je nedělní derby na Letné vedeno jako vysoce rizikové. Policie nasadí stovky příslušníků, bude dohlížet na pochod slávistických fanoušků ke stadionu i na prostor kolem epet ARENY. Sparta investuje do bezpečnostního zajištění 700 tisíc korun a koordinaci s policií řeší týdny dopředu. Stadion je vyprodaný, Slavia dostala necelou tisícovku vstupenek do hostujícího sektoru. Oba organizované bloky, domácí kotel i hostující sektor, budou plné. A oba budou mít k Juráskovi co říct.
Zátěžový test, ne rozsudek
Sparta přivedla Juráska z konkrétního sportovního důvodu. Po odchodu Lukáše Haraslína potřebovala ofenzivního hráče podobného typu, rychlého křídelníka schopného jít jeden na jednoho. Jurásek, s 91 starty a 17 góly za slávistický A-tým, profil splňoval. V Norwichi se sice neprosadil, ale kvalitu z české ligy měl doloženou. Nabídka top českého klubu se v takové situaci těžko odmítá, jak poznamenal i Hušbauer.
Nedělní derby ale nebude jen o taktice a minutách na hřišti. Bude to první veřejný test toho, jestli Jurásek dokáže fungovat pod dvojitým tlakem, odmítaný vlastními, nenáviděný soupeřovými. Nepotřebuje nutně hattrick. Potřebuje viditelný boj, intenzitu bez alibismu a aspoň jednu stopu, která řekne víc než jakákoli omluva pod kotlem. Gól by pomohl. Ale i sprint za ztraceným balonem v 85. minutě může být začátek.
Podle nás jedno derby Juráskův sparťanský příběh nerozhodne. Ale může výrazně naklonit misky vah, buď směrem k postupnému přijetí, nebo k definitivnímu odmítnutí. Hušbauer na to potřeboval půl roku. Jurásek startuje z horší pozice.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl