Dešťovou vodu se vyplatí využívat. Nedodržování pravidel ale může vést k pokutě

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Dešťovou vodu se vyplatí využívat. Nedodržování pravidel ale může vést k pokutěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dešťová voda je na zalévání vašich rostlin na zahradě k nezaplacení. Jenže i pro její používání platí určitá pravidla. A pokud je porušíte, může být k nezaplacení i pokuta, kterou za to dostanete.
Dešťová voda
Zdroj: Náš dům
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
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