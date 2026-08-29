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Naivní divadlo v Liberci chystá tři premiéry a opraveným Studiem vstupuje do nové sezony

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Loutkové Naivní divadlo v Liberci zahájí v září novou sezonu s renovovaným malým sálem, třemi novinkami a mezinárodním festivalem Mateřinka. Naivní divadlo v Liberci…
kino, divadlo

kino, divadlo

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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