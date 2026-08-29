Dohodli jsme si schůzku, za tři dny odešel jinam, říká Novotný o Spicy Pájovi. Vítěz Survivoru míří do G MMA

Vítěz Survivoru a influencer Pavel Tóth, známý jako Spicy Pája, oznámil 25. srpna 2026 přestup do nově vzniklé organizace G MMA. Udělal to videem na Instagramu, ve kterém si mimo jiné rýpl do bývalé partnerky Alagie, a tím odstartoval vlnu reakcí, která přehlušila samotný přestup. Šéf OKTAGONu Ondřej Novotný pak v pořadu MMA Letem Světem popsal, jak celý odchod probíhal z jeho strany: domluvená schůzka, ticho, opožděná výmluva na „zácpu“ a nakonec oznámení, které přišlo odjinud.
Schůzka, která se nekonala
Novotný veřejně popsal jednoduchou chronologii. Po skončení Tóthova kontraktu s OKTAGONem si s ním domluvil schůzku, na které se měla řešit případná další spolupráce. Žádná konkrétní nabídka zápasu ani nová smlouva, jen nezávazné jednání o dalších krocích. Schůzka neproběhla. Tóth se ozval až o tři dny později s vysvětlením, že měl „zácpu“. Pak přišlo video G MMA.
OKTAGON versus G MMA: dva různé světy
Aby přestup dával smysl, je potřeba vidět obě strany vedle sebe. OKTAGON je zavedená evropská organizace, velké množství turnajů v Česku a na Slovensku, expanze do Německa a Velké Británie, přes dva miliony sledujících na sociálních sítích a půl milionu diváků na největších akcích. Turnaj OKTAGON 81, na kterém Tóth naposledy zápasil 28. prosince 2025 v pražské O2 areně, patřil mezi čtyři nejsledovanější pay-per-view v historii organizace.
G MMA je oproti tomu start-up. Firma G MMA ORGANIZATION s.r.o. vznikla v obchodním rejstříku 17. června 2026 se základním kapitálem deset tisíc korun. Tisková zpráva distribuovaná přes ČTK 5. srpna 2026 představila projekt jako hybrid profesionálních zápasů, digitální platformy GTV, reality formátů a zákulisního obsahu. První galavečer je plánovaný na 31. října 2026 v pražské Nové Spirále. Neoficiální fanouškovský portál G MMA Stats k dnešku eviduje 14 zápasníků a 8 zápasů v databázi.
Sportovně je to jasný krok dolů. Ale právě v tom je pointa.
Proč to pro Tótha dává smysl
Tóthova sportovní bilance v OKTAGONu? Jeden zápas v Celebrity Series, porážka s Ondřejem Raškou po 79 sekundách technickým knockoutem. Mediální bilance? Nesrovnatelně silnější: Survivor, influencerský dosah, schopnost generovat pozornost i mimo MMA publikum.
G MMA o něj stálo už v červenci 2026. Podle vyjádření Makhmuda Muradova a manažera Jakuba Jíry v pořadu Brichtalk probíhaly námluvy dřív, než se veřejně vědělo o existenci celého projektu. A architektura G MMA (mix zápasů, reality show, digitálního obsahu a fanouškovské interakce) je pro Tóthův typ popularity přirozenější prostředí než čistě sportovní kariérní cesta v OKTAGONu, kde po jednom zápase nebylo jasné další využití.
Přímé vysvětlení od Tótha, proč dal přednost G MMA, se nepodařilo veřejně dohledat. Ale okolnosti mluví dost jasně: v G MMA nebude jednou z mnoha celebrit na undercardu. Bude tvář projektu.
Co z toho plyne pro českou MMA scénu
Pro OKTAGON je odchod Tótha spíš administrativní položka než sportovní ztráta. Pro G MMA je to sázka na to, že pozornost je měna, která se dá směnit za diváky prvního galavečeru. A pro Tótha samotného je to přesun z organizace, kde byl epizodní postava, do projektu, kde má být hlavní magnet.
Jestli se sázka vyplatí, ukáže 31. říjen v Nové Spirále. Soupeř ani konkrétní zápas zatím oznámeny nebyly.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka