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Iraola nechce, aby útočníci Liverpoolu vydrželi 90 minut. Chce je během zápasu úplně spotřebovat

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Když trenér oznámí útočníkovi, že od něj nepotřebuje devadesát minut, může to na první poslech znít skoro jako úleva. Andoni Iraola tím ale svým hráčům rozhodně neslibuje pohodlnější život. Právě naopak. Nový trenér Liverpoolu po nich chce, aby během doby strávené na hřišti vydali tolik energie, že pokračování zápasu přestane dávat smysl.
Iraola nechce, aby útočníci Liverpoolu vydrželi 90 minut. Chce je během zápasu úplně spotřebovat

Iraola nechce, aby útočníci Liverpoolu vydrželi 90 minut. Chce je během zápasu úplně spotřebovat

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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