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Mácháč i Lipno ať se jdou bodnout. Zastrčené „České moře“ je mnohem krásnější a touto dobou poloprázdné

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Zatímco na jihu Čech se v srpnu tlačí tisíce lidí a voda kvete sinicemi, na severu republiky leží téměř prázdné jezero s průhledností osm metrů. Vzniklo v místech, kde kdysi stálo celé město.
Mácháč i Lipno ať se jdou bodnout. Zastrčené „České moře“ je mnohem krásnější a touto dobou poloprázdné

Mácháč i Lipno ať se jdou bodnout. Zastrčené „České moře“ je mnohem krásnější a touto dobou poloprázdné

Zdroj: Cool3d, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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