Mácháč i Lipno ať se jdou bodnout. Zastrčené „České moře“ je mnohem krásnější a touto dobou poloprázdné

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Severočeská pánev skrývá jednu z nejpodivnějších proměn české krajiny. Místo, kde se dnes koupete v křišťálově čisté vodě s výhledem na gotický kostel a hrad, ještě před třiceti lety vypadalo jako povrch Měsíce. Obrovský hnědouhelný lom Ležáky pohltil nejen původní město Most, ale i desítky vesnic a tisíce lidských osudů.
Když těžba na konci devadesátých let skončila, zůstala po ní díra hluboká přes sedmdesát metrů. Rekultivační plány zněly odvážně: proměnit měsíční krajinu v moderní rekreační oblast s jezerem, které bude větší než Máchovo. Skeptici tehdy kroutili hlavou. Dnes už jen žasnou.
Voda jako z alpského jezera, jen bez hor
Napouštění začalo v roce 2008 přivaděčem z Ohře. Trvalo šest let, než se jáma naplnila 26 miliony kubíků vody. Pro představu: kdybyste chtěli vypít jezero Most sami, museli byste každý den spořádat olympijský bazén. A trvalo by vám to přes sto let.
To, co dnes láká stále více návštěvníků, není jen rozloha přes 309 hektarů – je to především kvalita vody, jakou v Česku jen tak nenajdete. Zatímco mělké rybníky a přehrady v srpnu pravidelně trpí sinicemi a zápachem, zdejší hladina si udržuje průzračnost po celou sezonu. V ideálních podmínkách vidíte pod hladinu až osm metrů hluboko, což ocení zejména potápěči.
Důvod je prostý: obrovská hloubka a objem vody fungují jako přírodní klimatizace. Jezero se nepřehřívá, do jeho břehů neústí žádné znečištěné zemědělské toky plné fosfátů a celý ekosystém je od počátku řízen tak, aby se v něm udržovala přirozená rovnováha. Oblázkové a štěrkové pláže navíc zabraňují tomu, aby se voda kalila bahnem.
Devět kilometrů bez aut a hlava na hlavě
Pokud jste někdy v srpnu stáli v koloně na Lipno nebo hledali na Máchově jezeře kousek volného místa na dece, oceníte zdejší velkorysý prostor a klid. I v horkých dnech se návštěvníci rozptýlí podél břehů tak, že si navzájem nelezou na záda. Mimo hlavní prázdninové víkendy, a zejména koncem léta, působí celý areál téměř meditativně.
Kolem celé vodní plochy vede devítikilometrový asfaltový okruh zcela bez automobilové dopravy. Trasa je rovinatá, hladká a ideální pro in-line brusle, kola, běh i procházky s kočárkem. Sportovci zde trénují vytrvalost, rodiny s dětmi si užívají bezpečný výlet a senioři oceňují bezbariérový přístup.
V jižní části najdete hlavní pláž s pozvolným vstupem do vody, plovoucí mola, půjčovnu paddleboardů, moderní zázemí a občerstvení. Pro milovníky psů je vyčleněna samostatná psí pláž, příznivci naturismu mají své místo také. Vstup na pláže je zdarma, platí se pouze parkovné.
Kostel, který jel po kolejích, a hrad nad hladinou
Krajina kolem jezera nabízí zcela unikátní atmosféru. Nad hladinou se tyčí hrad Hněvín, dominanta Mostecka, a jen pár desítek metrů od břehu stojí pozdně gotický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten má za sebou neuvěřitelný příběh: v roce 1975 byl přesunut po kolejích o 841 metrů, aby unikl těžbě uhlí. Přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích se zapsala do Guinnessovy knihy rekordů.
Z pláže se otevírají výhledy na hřebeny Krušných hor i kužely Českého středohoří. Vzduch je díky otevřené krajině svěží, téměř neustále tu vane mírný vítr – ráj pro windsurfaře a jachtaře.
Jezero Most je po Medardu u Sokolova druhou největší rekultivační vodní plochou v Česku. Dokazuje, že i ze zdevastované krajiny může vyrůst místo, kde se dá skutečně žít a odpočívat. Bez davů, bez sinic, s vodou jako z Alp. Jen bez hor.
Zdroje článku: cs.wikipedia.org, kudyznudy.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová