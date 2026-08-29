Nový školní rok startuje se zásadními změnami pro prvňáky

Nový školní rok startuje se zásadními změnami pro prvňákyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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