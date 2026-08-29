Stovky motorek dnes ovládnou noční Hradec. Kolona projede ulicemi města

Nejdřív se začne scházet motorkářská parta v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté večer bude sraz u prodejny Bikers Crown, odkud se kolona v 19:30 vydá směrem na Hradec Králové. Cestou projede několika obcemi a kolem půl deváté večer by měla dorazit do Plačic.
Právě u hypermarketu Albert se připojí další účastníci. A pak přijde to, kvůli čemu se na akci těší nejen samotní motorkáři.
Ve 21 hodin vyrazí velká kolona do nočního Hradce.
Burácení motorů, stovky světel a dlouhý had motorek projíždějící ulicemi města. Night ride on a motorcycle není jen setkáním lidí, kteří milují jednu stopu. Je to také atraktivní podívaná pro diváky.
Předchozí jídla se povedla i co do počtu účastníků. Jen z hradeckého parkoviště u Alberta tehdy vyrazilo 693 strojů. Skútry, choppery, tříkolky, veteráni i klasické motocykly vytvořily kolonu, kterou rozhodně nešlo přehlédnout.
Letošní ročník je navíc jubilejní. Night ride on a motorcycle Hradec Králové se jede už popatnácté. Za takovou akcí přitom není jen spontánní nápad sednout na motorku a vyrazit do ulic. Organizátoři museli řešit povolení i koordinaci s městem, policií, krajem a dalšími institucemi, aby stovky motorek mohly bezpečně projet trasou.
Trasa letošního ročníku se oproti dřívějším jízdám upravovala. Kvůli opravám mostů kolona neprojede kolem fotbalového stadionu ani přes Velké náměstí. Motorkáři se naopak dostanou do ulic SNP a Severní, tedy míst spojených s historií legendárního Hradeckého okruhu, kde se v minulosti závodilo.
Cílem noční vyjížďky bude hradecké letiště. Tam by měla kolona dorazit přibližně ve 21:40. Následovat bude společné focení a po desáté večer se akce postupně rozjede ke svému konci.
Night ride ale není jen o vůni benzínu, chromu a silných motorech. Akce má také charitativní myšlenku. Motorkáři chtějí upozornit na dárcovství krve a oslovit nové prvodárce pro Fakultní nemocnici Hradec Králové. Jejich motto proto zní: Přivez první kapku krve na mašině.
Pokud tedy dnes večer uslyšíte v ulicích Hradce stále silnější burácení motorů, nejspíš nepůjde o náhodu. Městem bude projíždět jedna z největších motorkářských kolon široko daleko.
A jestli motorky milujete, nebo se jen rádi zastavíte u něčeho, co běžný sobotní večer rozhodně nepřipomíná, dnes budete mít v Hradci Králové ideální příležitost.