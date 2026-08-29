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Stovky motorek dnes ovládnou noční Hradec. Kolona projede ulicemi města

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Hradec Králové se dnes večer promění v místo, kde bude ticho spíš výjimkou. Do ulic vyrazí stovky motorkářů. Night ride on a motorcycle Hradec Králové se vrací už popatnácté a podle zkušeností z minulých jízd se mají diváci rozhodně na co těšit.
Dnes startuje jubilejní 15. ročník Night ride on motorcycle Hradec Králové

Dnes startuje jubilejní 15. ročník Night ride on motorcycle Hradec Králové

Zdroj: Helena Révay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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