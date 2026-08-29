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FOTO: Dvoudenní chebský Letecký den láká na Šonku, letoun mustang i akrobaty

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Na chebském letišti začal dnes prvním dnem Letecký den. Dnes i v neděli nabídne historická i moderní letadla, akrobatická vystoupení i další doprovodný program. Na letištní ploše i ve vzduchu budou k vidění i některé unikátní historické stroje.
FOTO: Dvoudenní chebský Letecký den láká na Šonku, letoun mustang i akrobaty

FOTO: Dvoudenní chebský Letecký den láká na Šonku, letoun mustang i akrobaty

Zdroj: Dvoudenní chebský Letecký den láká na Šonku, letoun mustang i akrobaty
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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